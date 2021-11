Briefer Jadi Platform Kolaborasi Tenaga Lepas Bidang Komunikasi

Rabu, 3 November 2021 | 16:52 WIB

Oleh : Herman / JEM

Jakarta, Beritasatu.com – PT Kreasi Karya Igico (Igico) memperkenalkan Briefer, sebuah platform kolaborasi bagi para praktisi di industri komunikasi, khususnya tenaga lepas yang memiliki keahlian di bidang public relation, brand, event management, talent, dan keahlian komunikasi lainnya.

Founder & CEO Briefer Aditya Sani menyampaikan, melalui platform Briefer, Igico berupaya membawa new way of working yang memungkinkan praktisi komunikasi, khususnya tenaga lepas untuk bisa bekerja dan bertumbuh dalam ekosistem yang sehat.

“Briefer berusaha membantu teman-teman supaya bisa hidup sebagai praktisi komunikasi walaupun tenaga lepas dalam ekosistem yang sehat,” kata Aditya Sani dalam acara soft launching Briefer, Rabu (3/11/2021).

BACA JUGA Briefer Rilis Platform Kolaborasi Komunikasi Berbasis Cloud

Co-Founder & CTO Briefer Fauzan Hamdi menjelaskan, Briefer dibangun menggunakan beberapa lapis teknologi. Untuk aplikasi mobile, Briefer menggunakan teknologi hybrid yang memungkinkan pengelolaan aplikasi berbasis Android dan IOS secara simultan. Sementara backend, API dan aplikasi turunan berbasis web lainnya menggunakan teknologi dengan memanfaatkan layanan dari berbagai platform atau ekosistem claud.

Pada tahap awal ini, Briefer menawarkan lima produk komunikasi, yaitu pembuatan press rilis, media monitoring, penyelenggaraan webinar atau event secara virtual, videographer dan photographer, serta talenta untuk mendukung penyelenggaraan event.

“Briefer juga memungkinkan pelaku UKM, bisnis atau organisasi pemerintah untuk berkonsultasi secara langsung dengan para spesialis melalui chat, virtual meeting atau tatap muka. Ke depan kami akan terus mengembangkan teknologi dalam Briefer ini dan bergerak secara dinamis mengikuti kebutuhan platform dan penggunanya,” kata Fauzan.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com