BI-Fast Punya Kemampuan Memproses 2.000 Transaksi per Detik

Filianingsih Hendarta

Rabu, 3 November 2021 | 17:38 WIB

Oleh : Herman / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Bank Indonesia (BI) akan memulai implementasi BI-Fast pada minggu kedua Desember 2021. BI-Fast merupakan infrastruktur sistem pembayaran ritel yang dapat memfasilitasi pembayaran ritel menggunakan berbagai instrumen dan kanal pembayaran yang dapat dilakukan secara real time dan 24/7.

Pada tahap awal implementasi BI-Fast, BI menyiapkan kapasitas hingga 30 juta transaksi per hari dengan kemampuan memproses 2.000 transaksi per detik. Kemampuan ini akan terus di-review dengan melihat perkembangan transaksi BI-Fast.

“BI-Fast merupakan infrastruktur backend yang melakukan penyelesaian kliring dan settlement, jadi frontend-nya tetap masing-masing bank dengan aplikasinya sendiri,” kata Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Filianingsih Hendarta dalam acara taklimat media yang digelar BI, Rabu (3/11/2021).

Filianingsih menyampaikan, pada tahap awal, implementasi BI-Fast fokus pada layanan transfer kredit individual. Selanjutnya, layanan BI-Fast akan diperluas secara bertahap mencakup layanan bulk credit, direct debit, dan request for payment.

BI juga telah menetapkan batas maksimal nominal transaksi BI-Fast sebesar Rp 250 juta per transaksi dan akan dievaluasi secara berkala. Penetapan skema harga BI-Fast dari BI ke peserta ditetapkan Rp 19 per transaksi dan dari peserta ke nasabah ditetapkan maksimal Rp 2.500 per transaksi, yang akan direviu secara berkala.

Berdasarkan penilaian terhadap kriteria kepesertaan, komitmen, dan kesiapan calon Peserta, termasuk pemenuhan aspek people, process, dan technology, Bank Indonesia juga telah menetapkan 22 calon peserta batch 1 pada Desember 2021.

Ke-22 calon peserta tahap pertama yaitu Bank Tabungan Negara, Bank Syariah Indonesia, Bank DBS Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Permata, Bank OCBC NISP, Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara Unit usaha Syariah (UUS), Bank Danamon Indonesia, Bank Permata UUS, Bank CIMB Niaga, Bank CIMB Niaga UUS, Bank Central Asia, Bank Danamon Indonesia UUS, Bank HSBC Indonesia, Bank BCA Syariah, Bank UOB Indonesia, Bank Sinarmas, Bank Mega, Bank Citibank NA, Bank Negara Indonesia, dan Bank Woori Saudara Indonesia.

