Indo Tambangraya Tebar Dividen US$ 94,1 Juta

Rabu, 3 November 2021 | 18:02 WIB

Oleh : Gita Rossiana / WBP

Jakarta, Beritasatu.com -PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) akan melakukan pembagian dividen interim untuk tahun buku 2021 sebesar US$ 94,1 juta atau setara dengan Rp 1.218 per lembar saham. Dividen ini mewakili 80% laba bersih perseroan pada semester I 2021.

Direktur Komunikasi Korporat dan Hubungan Investor PT Indo Tambangraya Megah Tbk Yulius Gozali menjelaskan, pembagian dividen tunai interim ini merujuk pada keputusan sirkular pengganti rapat direksi tertanggal 29 Oktober 2021. "Dividen tunai interim ini akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham (DPS) atau recording date pada 12 November 2021 atau pemilik saham pada subrekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan pada tanggal tersebut," jelas dia dalam keterangan resmi, Rabu (3/11/2021).

BACA JUGA Indo Tambangraya Megah Jajaki Ekspansi Bisnis EBT

Sesuai jadwal, cum dividen di pasar reguler dan negosiasi akan dilakukan pada 10 November 2021. Ex dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 11 November 2021. Cum dan ex dividen di pasar tunai pada 12 dan 15 November 2021. Lalu, pembayaran dividen pada 24 November 2021.

Pembagian dividen ini seiring dengan melesatnya kinerja Indo Tambangraya di tengah harga batu bara yang terus meningkat. Hingga semester I 2021, perseroan mencatat penjualan bersih US$ 676 juta dan marjin laba kotor meningkat menjadi 34%. Kenaikan harga jual batu bara tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga laba bersih yang naik signifikan 312% dari US$ 29 juta pada paruh pertama 2020 menjadi US$ 118 juta pada periode pertama tahun ini.

Sementara total aset perusahaan mencapai US$ 1,31 miliar dengan ekuitas sebesar US$ 906 juta. Perusahaan memiliki posisi kas dan setara kas sebesar US$ 390 juta dengan total pinjaman bank sebesar US$ 40 juta.

BACA JUGA Ditopang Meningkatnya Permintaan Batu Bara, Laba Bersih Indo Tambangraya Megah Melesat

Tahun ini, perseroan menargetkan produksi batu bara sebanyak 19 juta - 19,9 juta ton. Produksi ini diproyeksikan berasal dari tambang Indominco Mandiri; Group Melak-Trubaindo dan Bharinto; Kitadin Embalut dan Tandung Mayang; serta Jorong.

Sedangkan penjualan ditargetkan menjadi 21,5 juta-22,4 juta ton. Sejauh ini, Tiongkok masih menjadi penyumbang utama penjualan sebesar 30%, Indonesia 19%, Jepang 16%, dan negara-negara lainnya.

Dari total penjualan tersebut, perusahaan telah mendapatkan 79% kontrak penjualan. Lalu, sebanyak 56% harga jualnya telah ditetapkan, 24% lagi mengacu pada indeks harga batu bara. Sedangkan 21% belum terjual.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily