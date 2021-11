Dongkrak Pembiayaan di 2022, WOM Finance Gandeng Platform Digital

Rabu, 3 November 2021 | 22:59 WIB

Oleh : Amrozi Amenan / FER

Jakarta, Beritasatu.com - PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance) tahun depan akan menggandeng platform digital dalam menggaet calon nasabah untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan.

Presiden Direktur WOM Finance, Djaja Suryanto Sutandar menyampaikan, perseroan mencanangkan tahun depan merupakan tahun optimalisasi layanan digital untuk meningkatkan kinerja perseroan. Diantaranya adalah rencana digitalisasi proses akuisisi melalui saluran digital dengan meningkakan kerja sama dengan platform digital untuk mengakusisi calon-calon nasabah.

"Jadi kita akan siapkan interkoneksinya sehingga pada saat kerja sama dilakukan kita bisa langsung connect. Prosesnya begitu calon nasabah ingin mendapatkan fasilitas WOM bisa langsung masuk disitu dan terkoneksi dengan sistem WOM. Intinya kita memberikan kenyamanan kepada konsumen kami untuk mendapatkan fasilitas kita,” kata Djaja saat paparan publik secara virtual, Rabu (3/11/2021).

BACA JUGA WOM Finance Targetkan Laba Bersih Rp 100 Miliar

Sejalan dengan itu, WOM juga akan menerapkan i-service digital sign agar perjanjian kredit dengan calon konsumen bisa dilakukan secara digital. "Layanan ini akan mempermudah eksekusi sekaligus menghemat kertas,” tandas Djaja.

Lebih lanjut Djaja menjelaskan, WOM telah melakukan beberapa inovasi dan inisiatif dalam rangka perbaikan kinerja di tengah pandemi Covid 19. Seperti merealisasikan proses digitalisasi akuisisi dan channel payment, menerapkan work by virtual dalam rapat, training, sosialisasi dan aktivitas operasional bagi karyawan serta menjalankan sentralisasi proses operasional dan kredit serta optimalisasi produktivitas dan efektivitas tenaga marketing dan penagihan.

"Adapun untuk pengembangan produk, pada Agustus lalu WOM telah meluncurkan produk baru pembiayaan logam mulia, yakni MasKu. Keberhasilan perseroan dalam menjalankan keseluruhan strategi di tengah masa sulit pandemi Covid 19 memberikan dampak yang positif bagi pencapaian kinerja perusahaan,” ungkap Djaja.

BACA JUGA Layanan Platform Digital Bantu UMKM Bangkit Hadapi Pandemi

Direktur WOM Finance Zacharia Susantadiredja menambahkan, perseroan mencatatkan laba bersih selama sembilan bulan pertama 2021 sebesar Rp 76 miliar. Laba bersih ini meningkat 34% dibandingkan pada periode September 2020 yang mencapai Rp 56 miliar. Peningkatan laba bersih ini didorong atas perbaikan kualitas portofolio yang signifikan, pertumbuhan penyaluran pembiayaan yang sehat dan konsistensi atas efisiensi biaya dana dan operasional perseroan.

"Sedangkan total penyaluran pembiayaan kami mengalami peningkatan sebesar 69% mencapai Rp 3,0 triliun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1,8 triliun ," tuturnya.

Ditambahkan, total ekuitas mengalami peningkatan 8% menjadi Rp 1,3 triliun, Return on Asset (ROA) 2,7% dengan Return on Equity (ROE) 8,1%, meningkat masing-masing dari 1,5% dan 6,1% dibandingkan September 2020. Sedangkan Non Performing Financing (NPF) Nett 0,9%, turun 1,9% dibandingkan September 2020.

"Dengan keberhasilan ini, kami siap melakukan ekspansi yang lebih luas untuk mencapai pertumbuhan yang lebih solid demi kepuasaan konsumen dan mitra kami," tutup Djaja.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com