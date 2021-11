Wall Street Sambut Baik Keputusan Tapering the Federal Reserve

Kamis, 4 November 2021 | 07:04 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

New York, Beritasatu.com - Indeks-indeks acuan Wall Street kembali mengukir rekor pada penutupan perdagangan Rabu (3/11/2021). The Federal Reserve akhirnya mengumumkan proses pengurangan atau tapering stimulus US$ 120 miliar.

Dow Jones Industrial Average naik 0,29% ke rekor tertinggi 36.157,58. S&P 500 juga menguat 0,65% ke rekor tertinggi di 4.660,57. Nasdaq menguat 1,04% ke level tertinggi 15.811,58.

The Fed mengatakan akan mulai melakukan tapering akhir bulan ini. Rapat Federal Open Market Committee memutuskan stimulus akan dikurangi US$ 15 miliar per bulan -US$ 10 miliar dalam bentuk Treasury dan US$ 5 miliar dalam bentuk mortgage backed securities (efek beragun KPR)- dari US$ 120 miliar yang saat ini digelontorkan the Fed setiap bulannya.

Menurut the Fed, perekonomian AS menunjukkan perkembangan yang substansial ke arah target yang ditetapkan sejak Desember lalu.

Selain itu, the Fed juga akan bersikap fleksibel atas proses tapering, di mana the Fed siap menyesuaikan laju stimulus jika terjadi perubahan dalam outlook ekonomi.

Keputusan yang diambil the Fed ini sesuai dengan ekspektasi pasar sehingga mendapatkan reaksi positif.

Terkait inflasi, the Fed mengakui laju inflasi lebih kencang dibanding perkiraan mereka. Namun, the Fed masih menganggap inflasi tinggi bersifat sementara (transitory) dan baru mulai turun pertengahan 2022.

The Fed juga menahan suku bunga mendekati kisaran 0%. Ketua the Fed, Jerome Powell, mengatakan, investor jangan melihat tapering sebagai indikasi kenaikan suku bunga akan segera terjadi.

"Menurut kami belum saatnya. Masih banyak yang harus dilakukan," kata Powell. Dia menambahkan the Fed ingin pasar tenaga kerja pulih sebagai salah satu indikator kenaikan suku bunga. Kenaikan suku bunga juga diproyeksikan setelah tapering selesai sekitar Juli 2022. Kenaikan suku bunga juga kemungkinan besar hanya sekali tahun depan.

Sumber: CNBC.com