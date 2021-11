Bursa Eropa Menguat Jelang Pengumuman Rapat the Fed

Kamis, 4 November 2021 | 07:21 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

London, Beritasatu.com - Menjelang pengumuman hasil rapat the Federal Reserve AS, Bursa Eropa ditutup menguat pada perdagangan Rabu (3/11/2021).

Indeks Stoxx600 naik 0,35%, DAX Jerman naik 0,03%, FTSE Inggris turun 0,36%, CAC Prancis naik 0,34%, FTSE MIB Italia naik 0,69%.

Presiden Bank Sentral Eropa (ECB) Christine Lagarde mengatakan bahwa kecil kemungkinan ECB menaikkan suku bunga di tahun 2022 karena inflasi masih terlalu rendah.

Pelaku pasar menantikan hasil rapat Federal Open Market Committee. Pasar memproyeksikan the Fed akan mengumumkan pengurangan stimulus atau tapering. Investor juga mencari indikasi kenaikan suku bunga.

Setelah bursa Eropa ditutup, the Fed memutuskan akan mulai melakukan tapering akhir bulan ini. Rapat Federal Open Market Committee memutuskan stimulus akan dikurangi US$ 15 miliar per bulan -US$ 10 miliar dalam bentuk Treasury dan US$ 5 miliar dalam bentuk mortgage backed securities (efek beragun KPR)- dari US$ 120 yang saat ini digelontorkan the Fed setiap bulannya.

Sementara kenaikan suku bunga baru akan dipertimbangkan setelah tapering selesai sekitar Juli 2022.

Sumber: CNBC.com