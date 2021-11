Stok Minyak AS Bertambah, Harga Minyak Melemah hingga 3%

Kamis, 4 November 2021 | 08:18 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia melemah pada perdagangan Rabu (4/11/2021), menyusul persediaan minyak AS yang naik sepekan lalu.

Harga kontrak berjangka Brent turun 2,8% ke US$ 82,33 per barel, sedangkan WTI turun 3,3% ke US$ 81,17 per barel.

Stok minyak mentah AS naik sebesar 3,3 juta barel pekan lalu, di atas perkiraan. Sementara stok BBM turun ke level terendahnya sejak November 2017. Persediaan minyak AS mengetat yang diindikasikan dari stok di kilang peyimpanan terbesar di Cushing, Oklahoma berada di titik terendah dalam tiga tahun terakhir.

Pelaku pasar minyak juga berharap the Federal Reserve akan mencoba meredam inflasi, di mana hal ini bisa menekan spekulasi aset-aset berisiko, termasuk minyak mentah.

Terkait kenaikan harga minyak dan gas, Presiden AS Joe Biden menyalahkan OPEC+ yang tidak mau menaikkan produksi. OPEC+ akan melakukan pertemuan Kamis ini dan diperkirakan akan mempertahankan keputusan meningkatkan produksi minyak secara bertahap.

Sumber: CNBC.com