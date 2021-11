Keputusan the Fed Sesuai Ekspektasi Pasar, Bursa Asia Menguat

Kamis, 4 November 2021 | 08:46 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia Pasifik dibuka positif pada perdagangan pagi ini, Kamis (4/11/2021) mengikuti Wall Street yang sebelumnya ditutup menguat.

Nikkei 225 Tokyo naik 0,96%, indeks komposit Shanghai naik 0,21%, Hang Seng Hong Kong naik 0,46%, S&P/ASX 200 naik 0,28%, Kospi Korsel naik 0,97%.

Wall Street ditutup menguat ke rekor tertinggi pada perdagangan Rabu (3/11/2021). Dow Jones Industrial Average naik 0,29% ke 36.157,58. S&P 500 juga menguat 0,65% ke 4.660,57. Nasdaq menguat 1,04% ke 15.811,58.

The Fed mengatakan akan mulai melakukan tapering akhir bulan ini. Rapat Federal Open Market Committee memutuskan stimulus akan dikurangi US$ 15 miliar per bulan -US$ 10 miliar dalam bentuk Treasury dan US$ 5 miliar dalam bentuk mortgage backed securities (efek beragun KPR)- dari US$ 120 yang saat ini digelontorkan the Fed setiap bulannya.

Harga minyak mentah dunia melemah pada perdagangan Rabu (4/11/2021), menyusul persediaan minyak AS yang naik sepekan lalu.

Harga kontrak berjangka Brent turun 2,8% ke US$ 82,33 per barel, sedangkan WTI turun 3,3% ke US$ 81,17 per barel

Sumber: CNBC.com