IHSG Dibuka Positif Pascapengumuman the Fed

Kamis, 4 November 2021 | 09:35 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,76% ke 6.602,2 pada awal perdagangan hari ini, Kamis (4/11/2021).

Menurut riset NH Korindo Sekuritas, IHSG kemarin ditutup menguat 0,91% di mana sembilan dari 11 sektor menguat. Investor akan berhati-hati dalam bereaksi terhadap awal dari akhir tapering. Investor juga menunggu data PDB Indonesia yang akan dilansir besok. Hari ini, indeks diperkirakan konsolidasi di kisaran 6.480-6.574.

Saham-saham unggulan yang tergabung dalam Investor33 naik 0,83% ke kisaran 442,8, indeks LQ45 naik 0,87% ke kisaran 953,6, JII naik 0,79% ke 566,6.

Harga kontrak berjangka Brent turun 2,8% ke US$ 82,33 per barel, sedangkan WTI turun 3,3% ke US$ 81,17 per barel.

Sumber: BeritaSatu.com