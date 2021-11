Fokus Pasar: Tapering Segera Dimulai

Kamis, 4 November 2021 | 09:41 WIB

Nabil Syarifudin Al Faruq

Jakarta, Beritasatu.com — Federal Open Market Committee (FOMC) meeting telah selesai diselenggarakan dengan keputusan penundaan kenaikan tingkat suku bunga dan tapering segera dimulai pada November ini dengan mengurangi porsi sebesar US$ 15 miliar dari program pembelian obligasi US$ 120 miliar.

Dilansir dari riset Pilarmas Sekuritas, Kamis (4/11), dalam pertemuan FOMC tersebut para pejabat harus bersabar untuk menaikan tingkat suku bunga. Ketua The Fed Jerome Powell tampaknya tidak ingin kenaikan tingkat suku bunga yang terburu-buru karena akan menghalangi potensi kenaikan tenaga kerja di masa yang akan datang.

“Fokus Powell sudah jelas, dia ingin menaikan tingkat suku bunga di waktu yang tepat, sebab Powell memprioritaskan pasar tenaga kerja pulih lebih jauh dan kuat,” jelas Pilarmas Sekuritas.

Perlu diketahui, kinerja S&P 500 dan DJI Nasdaq mengalami peningkatan signifikan dengan ditutup di level tertinggi sepanjang masa untuk sesi kedua, sebuah pencapaian tertinggi sejak tahun 2018.

The Fed akan mulai mengurangi pembelian US Treasury-nya sebesar US$ 10 miliar dan efek beragun KPR senilai US$ 5 miliar. Sebuah awal dari tapering hingga tahun depan dan pengurangan ketergantungan perekonomian Amerika terhadap stimulus.

Powell juga mengatakan bahwa kecepatan terkait dengan pengurangan akan memberikan kesempatan kepada The Fed untuk bisa menyelesaikan tapering pada pertengahan 2022 mendatang. Kemungkinannya sangat beragam, dapat lebih cepat, dapat juga lebih lambat dari yang direncanakan. Tergantung bagaimana data perekonomian yang muncul.

Investor Daily