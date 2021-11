Penerapan Teknologi Digital Tarik Investor Ritel ke Dunia Investasi

Kamis, 4 November 2021 | 12:16 WIB

Oleh : Lona Olavia / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Tren perkembangan teknologi digital termasuk di sektor keuangan telah mendorong tumbuhnya jumlah investor ritel pada pasar modal Indonesia. Hal ini juga didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap investasi. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) per 14 Oktober 2021, jumlah investor pasar modal telah tumbuh sebesar 489% mencapai 6,5 juta investor, dibandingkan pada akhir 2017 lalu yang masih di angka 1,12 juta.

Direktur PT Bahana TCW Investment Management Danica Adhitama mengatakan, perkembangan dan penerapan instrumen digital di dunia keuangan dan investasi Indonesia telah membawa dampak yang cukup signifikan khususnya pada peningkatan jumlah investor ritel di tanah air. Selain itu, tingginya minat masyarakat terhadap investasi dan faktor pandemi telah mendorong lebih banyak orang untuk berinvestasi terutama menggunakan kanal digital.

Pertumbuhan minat masyarakat terhadap investasi juga dirasakan anak perusahaan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Indonesia Financial Group (IFG) dan perusahaan manajer investasi global dari Los Angeles, Amerika Serikat, Trust Company of the West (TCW) ini yang sejak 2018 hingga 2021 secara tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata investasi (compound annual growth rate/CAGR) telah tumbuh 31,67%. Menjelang penghujung tahun 2021, jumlah investor ritel Bahana TCW telah mencapai 92.360 investor. Dari jumlah ini, mayoritas berasal dari kalangan usia produktif yaitu dari umur 21-29 tahun.

Tingginya minat investasi masyarakat melalui kanal platform digital juga dijawab Bahana TCW dengan menggandeng mitra Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) yang juga memiliki kanal penjualan digital. Hingga saat ini Bahana TCW telah menggandeng lebih dari 30 APERD baik bank maupun non-bank.

“Bahana TCW mencoba terus berinovasi untuk menjawab tantangan perkembangan teknologi di dunia investasi. Menggandeng mitra distribusi yang memiliki kanal distribusi digital merupakan salah satu inovasi dalam meningkatkan layanan dan kualitas produk kami dengan aset yang dikelola (Asset Under Management/AUM) mencapai Rp 44,63 triliun per September 2021 (tidak termasuk RDPT/Reksa Dana Penyertaan Terbatas dan KPD/Kontrak Pengelolaan Dana) menunjukkan kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap produk dan layanan investasi Bahana TCW hingga saat ini,” ujar Danica.

Saat ini, tambah Danica adalah momentum yang tepat untuk meningkatkan jumlah investor dan dana kelolaan investasi. Mengingat, indikator makroekonomi Indonesia sudah beranjak bergerak positif paska pandemi. “Namun, pengenalan risiko-risiko investasi kepada masyarakat secara umum juga perlu ditingkatkan oleh semua pemangku kepentingan. Hal ini ditujukan untuk membawa industri keuangan dan investasi Indonesia semakin baik ke depan,” ungkap dia.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengakui bahwa teknologi dan digitalisasi dinilai memiliki peran penting terkait upaya pendalaman pasar modal, terutama untuk menarik investor-investor ritel khususnya kaum milenial. Dia pun menggarisbawahi pentingnya memperbesar basis investor di pasar modal Indonesia agar tidak selalu bergantung pada sekelompok investor besar yang cenderung lebih sensitif terhadap isu negatif.

Untuk itu, Wimboh mengimbau agar para pelaku pasar modal terus mengembangkan layanan dan platform digital mereka, termasuk membuat produk-produk yang lebih ramah digital agar dapat memperluas pasar.

“Inilah yang harus selalu kita pupuk. Sekarang ini investor ini adalah milenial yang tentunya melek teknologi sehingga digitalisasi dalam akses market maupun desain produk ini sangat penting,” tegasnya.

Sumber: Investor Daily