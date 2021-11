Merdeka Copper Terbitkan Sisa Rp 1,5 T dari Obligasi Berkelanjutan

Kamis, 4 November 2021 | 13:06 WIB

Oleh : Lona Olavia / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) mengincar dana segar Rp 1,5 triliun lewat penerbitan Obligasi Berkelanjutan II MDKA Tahap II Tahun 2021. Surat utang tersebut dirilis untuk meringankan beban utang sejumlah anak usaha.

Obligasi tersebut merupakan bagian dari program Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan dengan target perolehan dana Rp 3 triliun. Sebelumnya, perusahaan induk dengan anak perusahaan yang bergerak dalam kegiatan usaha pertambangan, meliputi eksplorasi dan produksi emas, perak, tembaga, serta mineral terkait lainnya serta layanan pertambangan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I senilai Rp 1,5 triliun pada Maret 2021.

Dalam keterangan resmi, Kamis (4/11), manajemen menyampaikan sekitar 27% akan digunakan oleh PT Bumi Suksesindo (BSI) untuk pembayaran sebagian pokok utang yang timbul berdasarkan perjanjian fasilitas US$ 100 juta pada setiap tanggal jatuh tempo berturut-turut pada 30 November 2021, 21 Desember 2021, 31 Januari 2022, 28 Februari 2022, dan 30 Maret 2022, masing-masing sebesar sekitar US$ 5,6 juta.

Sedangkan, sisanya sebanyak 73% akan digunakan oleh PT Batutua Tembaga Raya (BTR) dan PT Batutua Kharisma Permai (BKP) untuk modal kerja. Apabila dana yang dipinjamkan telah dikembalikan oleh BSI, BTR, dan atau BKP kepada perseroan, maka akan menggunakan dana tersebut untuk mendukung kegiatan usaha perseroan.

Untuk obligasi Tahap II, Merdeka Copper menawarkan bunga tetap sebesar 5% per tahun atau lebih rendah dibanding Tahap I yang ada di rentang 7,5-9,85%. Obligasi ini memiliki tenor selama 367 hari kalender ini dan telah mendapat peringkat “idA” dari Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 18 Februari 2022, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus pelunasan obligasi akan dibayarkan pada tanggal 25 November 2022.

Masa penawaran umum obligasi akan berlangsung pada 15-16 November 2021. Tanggal emisi obligasi dijadwalkan pada 18 November 2021 dan pencatatan efek di BEI pada 19 November 2021. Adapun yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek yaitu PT Indo Premier Sekuritas, PT Sinarmas Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas.

Terkait kinerja, hingga Juni 2021, perseroan mencatat pendapatan usaha dari penjualan emas, perak dan tembaga turun sebesar 31,9% menjadi US$ 135,4 juta dari sebelumnya US$ 198,8 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020. Alhasil, laba periode berjalan ikut turun sebesar 90,6% menjadi US$ 3,3 juta dari sebelumnya US$ 35,4 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020.

Sementara, jumlah aset perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 meningkat sebesar 28,1% menjadi US$ 1.191,1 juta dibandingkan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar US$ 929,6 juta. Pada tanggal 30 Juni 2021, Grup Merdeka mempunyai liabilitas tercatat sebesar US$ 455,1 juta yang terdiri dari saldo liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang masing-masing sebesar US$ 231,3 juta dan US$ 223,8 juta.

Merdeka Copper memiliki anggaran belanja modal sebesar US$ 125,0 juta untuk tahun 2021, yang akan digunakan untuk pemeliharaan fasilitas produksi yang ada saat ini dan kegiatan eksplorasi di area baru. Per 30 Juni 2021, Grup Merdeka telah merealisasikan sebesar US$ 40,0 juta dari anggaran belanja modal dan memiliki komitmen barang modal yang belum terealisasi sebesar US 8,6 juta.

Secara prospek usaha, Grup Merdeka berkeyakinan bahwa pertambangan emas dan tembaga memiliki prospek usaha yang masih menjanjikan. Emas merupakan salah satu sumber daya alam berharga yang banyak digunakan dalam industri perhiasan dan investasi, bidang kedokteran dan manajemen lingkungan, serta aplikasi elektronik lanjutan. Sedangkan, tembaga merupakan konduktor panas dan listrik yang baik sehingga banyak digunakan untuk kabel listrik untuk pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga listrik, telekomunikasi, sirkuit elektronik dan berbagai peralatan listrik lainnya. Adapun, harga emas rata-rata untuk periode enam bulan pada tahun 2021 adalah US$ 1.806,4 per ounce atau 9,7% lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2020, dengan harga penutupan per tanggal 30 Juni 2021 adalah US$ 1.76 7 per ounce. Harga tembaga adalah US$ 9.091 per ton atau 65,5% lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020, dengan harga penutupan per 30 Juni 2021 adalah US$ 9.631 per ton.

Sumber: Investor Daily