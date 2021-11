Bursa Eropa Dibuka Naik, Investor Pantau Pengurangan Stimulus Fed

Kamis, 4 November 2021 | 14:35 WIB

London, Beritasatu.com — Bursa Eropa dibuka menguat pada Kamis (4/11/2021) karena pasar global bereaksi terhadap pengumuman bank sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve (the Fed) yang mulai mengurangi program pembelian obligasi.

Indeks FTSE Inggris dibuka menguat 32 poin jadi 7.271, DAX Jerman bertambah 68 poin ke 16.025, CAC 40 Prancis naik 37 poin pada 6.987 dan FTSE MIB Italia 108 poin lebih tinggi menjadi 27.322, menurut data dari IG.

Pasar global Kamis mencerna langkah dan komentar terbaru Federal Reserve AS. Bank sentral Rabu (3/11/2021) mengatakan akan mengurangi program pembelian obligasi akhir bulan ini. Pembelian akan turun sebesar US$ 15 miliar per bulan, yang berarti pelonggaran kuantitatif akan berakhir pada pertengahan 2022, meskipun The Fed menegaskan kembali fleksibilitas. Menurut the Fed, jumlah stimulus dapat berubah jika diperlukan. Komite Pasar Terbuka Federal mengatakan langkah itu dilakukan menyusul kemajuan ekonomi sesuai tujuan komite sejak Desember lalu.

Sementara bursa Asia Pasifik naik pada perdagangan Kamis setelah pengumuman Fed.

Adapun investor di Inggris akan menantikan keputusan Komite Kebijakan Moneter Bank of England pada Kamis di mana bank akan memutuskan apakah akan menarik pemicu kenaikan suku bunga. Pembuat kebijakan telah mengisyaratkan bahwa kenaikan sudah dekat.

Sedangkan sejumlah perusahaan di Eropa akan merilis kinerjanya Kamis yakni Credit Suisse, BMW, Commerzbank, Deutsche Post, Tate & Lyle, BT, Monte dei Paschi di Siena, Enel dan SocGen.

Selain itu, pengumuman data indeks manajer pembelian zona euro Oktober dan pesanan industri Jerman September.

