Jajaki Investasi Alternatif, Moduit Pertimbangkan Tawarkan Kripto

Kamis, 4 November 2021 | 16:11 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Sejak awal berdiri September 2018 hingga saat ini, Moduit terus berkembang. Jumlah nasabah startup wealth tech ini mencapai 26.000 orang dan memasarkan 84 produk terkurasi. Ke depan, Moduit akan terus menambah produk reksa dana dan obligasi, hingga aset alternatif seperti kripto yang saat ini semakin diminati investor.

Chief Marketing Office Stefanus Adi Utomo mengatakan "kue" yang diperebutkan wealth tech masih sangat banyak. Persaingan justru akan berdampak positif terhadap literasi keuangan, yang saat ini masih rendah.

"Dari 270 juta populasi Indonesia, jumlah investor pasar modal masih 6 jutaan...Literasi keuangan juga masih rendah," kata Stefanus dalam wawancara dengan Beritasatu.com, Kamis (4/11/2021).

Moduit menyasar kelompok elite dan middle income. Elite memiliki karakter baby boomer dan Gen-X, gagap teknologi, tetapi memiliki PDB per kapita yang tinggi sekitar US$ 135.000. Populasinya diperkirakan sekitar 4 juta orang. Sementara middle income memiliki karakter milenial dan Gen Z, melek teknologi dan keuangan, dengan PDB per kapita US$ 5.800. Jumlahnya sekitar 54 juta orang.

Ke depan, Moduit berencana menambah produk-produk investasi yang akan ditawarkan, termasuk aset alternatif seperti kripto. Namun, Moduit akan tetap mengusung konsep butik investasi, di mana produk-produk yang ditawarkan selektif dan terkurasi. Alasan Moduit mengusung konsep butik karena terlalu banyak produk hanya akan membuat nasabah bingung.

Saat ini, Moduit memiliki kerja sama dengan 17 manajer aset, satu sekuritas, dan lebih dari 84 produk terkurasi.

"Rencana ke depan, ingin memberikan solusi yang lebih komplet. Sekarang ada SBN dan FR, kami juga ingin menambah produk-produk asuransi, dan produk-produk lain yang related dengan wealth management dan alternative investment, seperti emas dan kripto," kata dia.

"Perkembangan zaman, kita tidak bisa tutup mata akan kripto. Pertumbuhan pasar modal sudah ketinggalan dengan kripto yang (jumlah investor) sudah 7 juta. Namun, prinsip kehati-hatian tetap dijaga. Kita harus memastikan produk-produk ini sesuai dengan regulasi," tambahnya.

Moduit juga terus mengembangkan layanan Robo Advisory dan menyesuaikannya dengan produk-produk yang ditawarkan dan sesuai dengan profil risiko nasabah.

Sumber: BeritaSatu.com