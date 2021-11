Terapkan Visi Keberlanjutan, Jakpro Raih ESG Award 2021

Kamis, 4 November 2021 | 18:46 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Jakarta, Beritasatu.com- PT Jakarta Propertindo (Perseroda) (Jakpro) meraih penghargaan bergengsi Environmental, Social, & Governance (ESG) Awards 2021 pada kategori khusus ESG Pioneers in Urban Sustainability Reporting dengan rating commitment CC.

Penghargaan ini merupakan salah satu bentuk nyata dari komitmen Jakpro terhadap penerapan aspek ESG di perusahaan. Jakpro menjadi satu-satunya BUMD non-bank dengan predikat commitment CC.

Direktur Keuangan Jakpro Yuliantina Wangsawiguna mengatakan, Jakpro sebagai salah satu perusahaan dengan fitur agent of development sekaligus agent of commercial memiliki peran yang sentral dalam menjalankan visi keberlanjutan (sustainable).

Oleh karena itu, kata Yuliantina, Jakpro fokus pada aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) untuk menselaraskan visi keberlanjutan perusahaan guna mendukung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam.membangun Jakarta menjadi kota yang lebih nyaman (livable) untuk dihuni. Sehingga warganya maju dan bahagia.

"Tahun ini Jakpro menerbitkan Sustainability Report (SR) yang komprehensif, untuk mengukur dampak ekonomi, sosial dan lingkungan yang telah dilakukan oleh perusahaan, berlandaskan 4 (empat) pilar strategi keberlanjutan perusahaan, mencakup: meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tata kelola dan kebijakan yang adaptif, memperkuat ekonomi, dan ketahanan lingkungan," ujar Yuli sapaan akrabnya.

Terbitnya SR ini, kata Yuli, juga selaras dengan Program LOCALISE SDGs, dalam meningkatkan tata kelola dan pengembangan kebijakan pembangunan yang lebih efektif, serta mempromosikan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan melalui pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Implementasi SDGs yang sudah dilaksanakan untuk mewujudkan Jakarta sebagai livable city, menurut Yuli, proyek dan pembangunan infrastruktur yang dikerjakan Jakpro seperti Jakarta International Stadium, Jakarta International Velodrome, LRT Jakarta, dan pembangunan berbagai fasilitas lainya yang kesemuanya berdampak kepada kesejahteraan dan kebahagiaan warga DKI.

Untuk tahun ini, Yuli mengungkapkan, melalui pengukuran dampak dari 3 (tiga) proyek Jakpro, secara garis besar dapat disampaikan bahwa: kehadiran LRT Jakarta mengurangi kemacetan dengan 88% peningkatan kecepatan perjalanan rata- rata kendaraan di sekitar LRT sebelum dan setelah penyediaan LRT.

Sementara itu, kehadiran Jakarta International Velodrome (JIV) mampu meningkatkan peluang pengembangan komunitas dengan adanya 58 komunitas baru yang berkumpul di area JIV pada tahun 2020. Sementara, untuk proyek yang sedang dikerjakan Jakpro yakni Jakarta International Stadium (JIS) dipredikasi bisa meningkatkan manfaat ekonomi bagi bisnis dan masyarakat sekitar 23% peningkatan nilai properti sekitar karena pengembangan properti JIS.

"Terima kasih kepada seluruh panitia ESG Awards 2021 serta terimakasih atas penghargaan khusus sebagai ESG Pioneers in Urban Sustainability Reporting yang kami terima hari ini. Semoga prestasi ini memberikan inspirasi dan semangat bagi kami untuk terus berkarya dan memberikan kontribusi terbaik untuk kota Jakarta," jelasnya.

Ke depan, Yuli mengatakan, Jakpro akan terus menyelaraskan aspek ESG ke dalam strategi bisnis perusahaan, dengan terus berkaca pada standar internasional untuk mewujudkan visi perusahaan menjadi perusahaan milik daerah yang mendukung livable city dan berkelanjutan di Kota Jakarta yang kita cintai ini.

"Implementasi ESG secara terintegrasi diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan reputasi Jakpro di mata stakeholders, termasuk meningkatkan kepercayaan investor untuk menunjang kebutuhan pendanaan investasi Jakpro," pungkas Yuli.

ESG Awards 2021 diadakan oleh Berita Satu Media Holdings sebagai official media partner bekerja sama dengan Bumi Global karbon foundation (BGKF) yang merupakan anggota dari Global Reporting Initiative (GRI), Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD) dan Partner Silver dari Carbon Disclosure Project (CDP) melaksanakan penilaian dengan metodologi yaitu 33 faktor ESG berdasarkan faktor pasar modal terkemuka, studi peraturan, perjanjian internasional, serta standar dan pedoman pelaporan yang juga telah melalui proses assurance oleh Tuv Rheinland.

Adapun penjurian dilakukan oleh pihak independen dengan peserta seluruhnya perusahaan emiten atau yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sementara Jakpro menjadi satu-satunya perusahaan daerah yang menerbitkan SR sehingga mendapatkan penghargaan khusus dari Dewan Juri. Salah satu Dewan Jurinya yakni Deni Daruri founder BGKF.

Pioneer dalam Urban Sustainability Reporting Jakpro merupakan satu satunya perusahaan daerah yang telah melakukan pengukuran terhadap dampak pembangunan berkelanjutan di wilayah perkotaan. Hal ini selaras dengan visi Gubernur DKI Jakarta dan program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyediakan lingkungan tempat tinggal yang layak bagi warganya. Termasuk mengatasi dampak perubahan iklim dengan berupaya mengurangi emisi karbon yang dihasilkan oleh kota.

Kota-kota di seluruh dunia telah berkomitmen dan mengalokasikan sumber daya untuk membuat rencana aksi iklim dan mengimplementasikannya dalam strategi transportasi, tata bangunan, mempromosikan energi bersih dan sebagainya. kota-kota di dunia melakukan langkah-langkah terobosan yang berani. Demikian halnya juga dengan Jakarta.

Jakarta telah berkomitmen untuk menjadi Kota Berketahanan Iklim. Saat ini, Jakarta sedang bertransformasi dari pembangunan yang berbasis mobil ke pembangunan yang berbasis pada transit.

Oleh karena itu, dengan penghargaan yang diperoleh Jakpro ini melalui pengukuran terhadap dampak ekonomi, sosial dan lingkungan yang di lakukan membuktikan peran besar yang telah dijalankan Jakpro menjadikan Jakarta sebagai livable city. Dari infrastruktur Jakarta International Stadium, Jakarta International Velodrome, LRT. Kesemuanya berdampak kepada kesejahteraan dan kebahagiaan warga DKI sekaligus mewujudkan keberlanjutan kota.

Sumber: BeritaSatu.com