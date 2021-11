BSI Dapatkan Izin Prinsip Operasional di Dubai

Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Hery Gunardi menerima letter of incorporation dari CEO Dubai Internationa Financial Center (DIFC) Arif Amiri, Kamis (4/11/2021). Penyerahan letter of incorporation ini terkait operasional BSI di Dubai dan BSI resmi menjadi bagian dari DFIC. Langkah strategis ini menandai bahwa bank syariah terbesar di Tanah Air ini secara resmi dapat membuka pasar di wilayah Timur Tengah. (Foto: Dok)