Bursa Eropa Menguat Pascapengumuman the Fed dan Bank Sentral Inggris

Jumat, 5 November 2021 | 07:55 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

London, Beritasatu.com - Bursa Eropa ditutup menguat pada perdagangan Kamis (4/11/2021). Pasar menyambut positif keputusan the Fed mulai kurangi stimulus (tapering) akhir bulan ini dan keputusan bank sentral Inggris menahan suku bunga.

Indeks Stoxx 600 naik 0,41%, DAX Jerman naik 0,44%, FTSE Inggris naik 0,43%, CAC Prancis naik 0,53%, FTSE MIB Italia naik 0,53%.

Bank of England (BoE) memutuskan menahan suku bunga. Langkah ini di luar dugaan investor yang yakin bank sentral Inggris itu akan menaikkan suku bunga. Pound sterling terdepresiasi lebih dari 1% pascapengumuman.

The Fed akan mulai melakukan tapering akhir bulan ini sebesar US$ 15 miliar per bulan dari US$ 120 miliar setelah perekonomian AS dinilai sudah cukup kuat. Langkah ini sudah diantisipasi investor. The Fed juga mengindikasikan tidak akan menaikkan suku bunga hingga proses tapering selesai pertengahan tahun 2022.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC.com