OPEC Bergeming, Harga Minyak Mentah Dunia Naik

Texas, Beritasatu.com - OPEC dan sekutunya setuju untuk mempertahankan keputusan menaikkan produksi minyak secara bertahap, di tengah tekanan AS untuk meningkatkan produksi secepatnya. Hal ini membuat harga minyak menguat pada awal perdagangan di Asia Jumat pagi (5/11/2021).

OPEC+ akan menaikkan produksi secara bertahap sebesar 400.000 barel per hari setiap bulan hingga akhir 2022.

"Hari ini kami menegaskan keputusan kami untuk mempertahankan parameter sekarang yang telah diputuskan sebelumnya," kata Menteri Energi Rusia Alexander Novak dalam konferensi pers.

Harga minyak mentah Brent naik 1,01% ke US$ 81,31 per barel, dan harga WTI naik 1,22% ke US$ 79,77 per barel.

Novak mengatakan keputusan OPEC+ diambil demi menjaga keseimbangan pasar, tetapi di sisi lain juga tetap waspada akan potensi perubahan permintaan minyak.

"Dari Agustus sampai sekarang, kami telah menyalurkan tambahan 2 juta barel ke pasar. Sesuai rencana, kami terus menambah volume seiring pemulihan ekonomi dan pada saat yang bersamaan, kami juga melihat adanya penurunan permintaan di triwulan keempat (tahun ini) dan pertama (tahun depan). Kami juga melihat ada tanda-tanda penurunan permintaan dari Uni Eropa di bulan Oktober," kata Novak.

Belakangan ini, harga minyak mentah menyentuh level tertinggi sejak 2014 seiring meningkatnya aktivitas ekonomi. Presiden Joe Biden menyalahkan OPEC+ yang enggan menaikkan produksi atas naiknya harga minyak.

