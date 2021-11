Bursa Asia Dibuka Mixed di Awal Perdagangan Hari Ini

Jumat, 5 November 2021 | 08:30 WIB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia dibuka bervariasi pada perdagangan pagi ini, Jumat (5/11/2021). Sebelumnya, indeks S&P 500 ditutup ke rekor tertinggi pada penutupan Wall Street, Kamis (4/11/2021).

Nikkei 225 Tokyo turun 0,67%, S&P/ASX 200 naik 0,61%, Kospi turun 0,87%.

Indeks S&P 500 menguat selama enam hari berturut-turut. Sentimen the Federal Reserve dan data ekonomi menjadi katalis penggerak pasar.

Dow Jones Industrial Average turun 0,09% ke 36.124,23. S&P 500 naik 0,42% ke 4.680,06. Nasdaq naik 0,81% ke 15.940,31.

The Fed akan mulai melakukan tapering akhir bulan ini setelah perekonomian AS dinilai sudah cukup kuat, di mana langkah ini sudah diantisipasi investor. The Fed juga mengindikasikan tidak akan menaikkan suku bunga hingga proses tapering selesai pertengahan tahun 2022.

OPEC dan sekutunya setuju untuk mempertahankan keputusan menaikkan produksi minyak secara bertahap, di tengah tekanan AS untuk meningkatkan produksi secepatnya. Hal ini membuat harga minyak menguat pada awal perdagangan di Asia Jumat pagi (5/11/2021).

Harga minyak mentah Brent naik 1,01% ke US$ 81,31 per barel, dan harga WTI naik 1,22% ke US$ 79,77 per barel.

