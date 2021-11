MNC Sekuritas Rekomendasikan Buy On Weakness Saham-saham Ini

Jumat, 5 November 2021 | 08:47 WIB

Oleh : Muhammad Ghafur Fadillah / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan akhir pekan, Jumat (5/11/2021) diproyeksikan bergerak koreksi ke level 6.457. Cermati level support di 6.480, 6.436 dan resistance pada level 6.627 dan 6.687.

Dalam riset harian MNC Sekuritas menjelaskan, meski IHSG pada perdagangan kemarin, Kamis (4/11/2021) ditutup menguat 0,5% pada level 6.586 diproyeksikan berlanjut pada hari ini. Pasalnya, penguatan ini menimbulkan gap direntang 6.561-6.583.

"Kami memperkirakan pergerakan IHSG ini merupakan bagian dari wave [iv] atau wave A pada skenario merah, di mana pergerakan IHSG selanjutnya masih cenderung terkoreksi ke area 6.457 selama IHSG belum mampu break 6.627 dan 6.687," jelas MNC Sekuritas, Jumat (5/11).

Sementara itu, agar tetap cuan, MNC Sekuritas rekomendasikan kepada para investor untuk terapkan strategi buy on weakness pada saham-saham sebagai berikut;

CENT - Buy on Weakness (312)

CENT ditutup cenderung flat di level 312 pada perdagangan kemarin (4/11), koreksi CENT masih tertahan oleh MA20-nya. Kami perkirakan, posisi CENT sedang berada di wave B dari wave (B), di mana hal ini koreksi CENT akan cenderung terbatas dan berpeluang menguat kembali.

Buy on Weakness: 296-310

Target Price: 344, 374

Stoploss: below 280

BBTN - Buy on Weakness (1.765)

Kemarin (4/11), BBTN ditutup cenderung flat di level 1.765. Saat ini, posisi BBTN dimungkinkan terjadi dua skenario, dimana pada skenario terbaiknya BBTN telah menyelesaikan wave 4 dan saat ini sedang berada di awal wave 5. Skenario ini akan berjalan apabila BBTN tidak terkoreksi ke bawah 1.675 sebagai supportnya dan mampu break resistance di 1.850.

Buy on Weakness: 1.725-1.765

Target Price: 1.850, .980

Stoploss: below 1.675

BRPT - Spec Buy (935)

Pada perdagangan kemarin (4/11), BRPT ditutup menguat 1,6% ke level 935. Selama tidak terkoreksi ke bawah 910 sebagai supportnya, maka kami perkirakan BRPT sedang berada di awal wave [iii] dari wave C. Hal ini berarti, BRPT berpeluang melanjutkan penguatannya.

Spec Buy: 915-935

Target Price: 990, 1.075

Stoploss: below 910

ACES - Buy on Weakness (1,445)

ACES ditutup menguat 1,4% ke level 1,.445 pada perdagangan kemarin (4/11). Posisi ACES saat ini kami perkirakan sedang berada di awal wave 3 dari wave (3), sehingga ACES masih berpeluang untuk melanjutkan penguatannya. Skenario ini akan berlaku bila ACES tidak terkoreksi ke bawah 1.380.

Buy on Weakness: 1.410-1.445

Target Price: 1.500, 1.620

Stoploss: below 1.380

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com