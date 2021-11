Ini 3 Cara Memilih Asuransi Mobil yang Gampang dan Praktis

Jumat, 5 November 2021 | 07:42 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Bisa langsung Anda coba sekarang, berikut ini tiga cara memilih asuransi mobil yang bisa mempercepat proses pemilihan perlindungan terbaik untuk mobil kesayangan.

1. Riset sebanyak mungkin

Sebelum memutuskan beli asuransi dari pihak manapun, riset sebanyak mungkin. Riset bisa Anda lakukan di seperti bertanya lewat media sosial atau mencari sumber berita yang kredibel.

Cara paling gampang yang praktis adalah bertanya ke komunitas mobil yang Anda miliki. Contohnya, Anda punya Mazda model hatchback terbaru, coba lihat komunitas Mazda di Instagram dan tanya ke pemiliknya mengenai asuransi apa saja yang umum digunakan oleh anggotanya.

Riset “kecil-kecilan” seperti ini bisa membantu Anda mengumpulkan informasi sebanyak mungkin sebelum beli premi asuransi dari satu pihak/perusahaan. Kenapa riset penting? Karena asuransi mobil tidak kalah penting daripada mobil itu sendiri. Ini adalah investasi jangka panjang yang bisa membuat hidup Anda lebih tenang di masa mendatang. Masalahnya adalah, salah memilih asuransi bisa jadi blunder besar untuk masa depan Anda.

Jadi, matangkan riset Anda terlebih dahulu sebelum memutuskan asuransi dari pihak A lebih bagus dari pihak Z.



2. Jenis asuransi mobil

Tips nomor dua ini juga salah satu cerminan dari pentingnya riset. Kalau Anda melakukan riset dengan benar, Anda pasti sudah tahu kalau ada dua jenis asuransi mobil yang umum di Indonesia, yaitu:

● Asuransi All Risk (Comprehensive)

● Asuransi TLO (Total Loss Only)



Dan kalau Anda belum paham mengenai perbedaan dari dua jenis asuransi di atas, berarti riset Anda kurang matang. Beda kedua asuransi ini bisa diketahui dari namanya.

● Asuransi All Risk (comprehensive), sesuai dengan namanya, memberikan perlindungan total pada mobil Anda. Sekecil apapun kerusakannya, pasti Anda bisa mengklaim kerusakan kalau mau. Karena kerusakan kecil saja ditanggung, apalagi yang besar? Sudah pasti terlindungi dengan baik.

● Asuransi TLO tidak memberikan perlindungan 100 persen kerusakan mobil Anda, asuransi ini hanya bisa mencairkan asuransi kalau mobil Anda rusak 75% lebih. Di bawah persetase 75%, mobil Anda tidak tertanggung perusahaan asuransi.

Berikutnya adalah gunakan rumus ini supaya bisa mendapatkan asuransi terbaik buat mobil kesayangan Anda.



3. Pilih asuransi yang sesuai dengan kondisi mobil

All Risk atau TLO punya benefit yang berbeda-beda. Tapi kalau ditarik garis kesimpulannya, kedua jenis sama-sama bagus di mana benefit keduanya sama-sama kuat.

Daripada bingung memilih asuransi yang bagus, lebih baik gunakan rumus ini supaya tidak pusing memutuskan.

● Berdasarkan umur mobil. Kalau berumur di bawah 10 tahun (masih baru), All Risk lebih tepat--kalau umur mobil sudah di atas 10 tahun bahkan lebih, TLO lebih baik.



● Berdasarkan keamanan domisili. Kalau tingkat kriminalitas domisili Anda tinggi, TLO lebih ideal karena preminya lebih murah daripada All Risk.



● Berdasarkan kepadatan di jalan raya. Jalan raya yang padat sama dengan risiko kecelakaan tinggi. Di kondisi begini All Risk lebih ideal daripada TLO karena kecelakaan minor (contoh: tertabrak pengemudi ugal-ugalan) lebih mengancam daripada kecelakaan mayor (contoh: pencurian kendaraan).

● Berdasarkan bujet dan jenis (harga) mobil. Rumus terakhir adalah penyesuaian bujet. Kalau mobil Anda mahal, tidak ada alasan untuk tidak menggunakan asuransi All Risk.

Gampang, kan? Setelah tahu cara memilih asuransi mobil, coba masukkan Traveloka Product sebagai salah satu kandidat asuransi mobil Indonesia untuk Anda riset. Bekerja sama dengan Asuransi Adira Dinamika yang memiliki bengkel rekanan tersebar di seluruh Indonesia, produk asuransi ini bisa dicoba.

