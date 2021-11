Astra Dukung Paviliun Indonesia Expo 2020 Dubai

Jumat, 5 November 2021 | 17:58 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Dukungan Astra sebagai main sponsor Paviliun Indonesia dan turut hadir mewarnai kemeriahan Indonesia National Day pada Expo 2020 Dubai (4/11/2021) yang mengangkat kekayaan budaya, keindahan alam, serta peluang perdagangan Indonesia di mata dunia.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, yang didampingi oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan beberapa menteri terkait lainnya, serta Direktur Astra Gita Tiffani Boer, mengunjungi Paviliun Indonesia dan menghadiri Indonesia National Day untuk menyaksikan pertunjukan spektakuler bagi peserta Expo 2020 Dubai. Hingga awal November 2021, Paviliun Indonesia telah menarik lebih dari 200.000 pengunjung.

Indonesia National Day merupakan perhelatan akbar bagi Indonesia yang diadakan di panggung utama Al Wasl Plaza, Expo 2020 Dubai, dengan harapan dapat menarik perhatian masyarakat dunia dan peserta dari 192 negara.

“Dukungan Astra kepada Paviliun Indonesia pada Expo 2020 Dubai diharapkan dapat menarik potensial buyer, investor, dan wisatawan dari penjuru dunia, mengingat Indonesia menghadirkan keragaman kekayaan budaya, keindahan alam, dan peluang investasi Indonesia yang dikemas dengan visualisasi yang menarik,” ujar Direktur Astra Gita Tiffani Boer.

Kontribusi Astra untuk Paviliun Indonesia juga merupakan wujud apresiasi kepada negara negara di Kawasan Timur Tengah, mengingat mereka merupakan mitra penting bagi Indonesia karena sebagai negara tujuan ekspor kendaraan roda empat dari Indonesia.

Sepanjang bulan Januari hingga September tahun 2021, Grup Astra bersama prinsipal telah mengekspor beberapa produk Toyota, diantaranya Fortuner, Innova, Sienta, Vios, Yaris, Avanza, dan Rush ke 12 negara-negara di Timur Tengah dan Afrika, yakni Bahrain, Iraq, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Yaman, Libya, Maroko, Sudan dan Tunisia.

Total ekspor produk Toyota dan Daihatsu dari Grup Astra dari Januari hingga September 2021 ke lebih dari 80 negara mencapai 131.094 unit atau mencapai 63,2% dari total ekspor kendaraan roda empat nasional.

Paviliun Indonesia, yang mengusung konsep "Creating the Future, From Indonesia to the World" diresmikan oleh Mendag Muhammad Lutfi pada 1 Oktober 2021.

Expo 2020 Dubai menghadirkan tema-tema khusus bagi 192 paviliun yaitu sustainability district, mobility district, dan opportunity district. Paviliun Indonesia berada di opportunity district dengan konsep Indonesia Emas 2045.

Paviliun Indonesia, yang terdiri dari tiga lantai, menempati lahan seluas 1.860 m2 dan luas bangunan sekitar 3.000 m2.

Astra turut berkontribusi dalam tema mingguan yang telah disusun oleh Paviliun Indonesia selama enam bulan ke depan hingga 31 Maret 2022 yang mengangkat keragaman potensi dan keunggulan Indonesia di bidang perdagangan, investasi, budaya, dan pariwisata serta peranan Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan dengan fokus pada pembangunan berkelanjutan dan mitigasi perubahan iklim.

Paviliun Indonesia telah lima kali berpartisipasi pada ajang seperti Expo 2020 Dubai, sedangkan bagi Astra ini merupakan dukungan ketiga setelah sebelumnya turut mendukung pelaksanaan Expo 2010 Shanghai dan Expo 2015 Milan.

Berbagai dukungan Astra terhadap Paviliun Indonesia pada Expo 2020 Dubai sejalan dengan cita-cita Astra untuk sejahtera bersama bangsa dan mendukung Sustainable Development Goals Indonesia.

