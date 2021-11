Wadirut PLN Luncurkan Buku Jokowi and The New Indonesia

Jumat, 5 November 2021 | 21:38 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Buku “Jokowi and the New Indonesia” yang ditulis oleh Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, dan Tim Hannigan. (Foto: Dok)

Jakarta, Beritasatu.com - Kepemimpinan atau presidensi Joko Widodo (Jokowi) membawa Indonesia masuk pada era baru dengan membentuk fondasi pembangunan kuat. Fondasi ini diharapkan menciptakan peluang baru untuk mewujudkan “New Indonesia” sesuai cita-cita para pendiri bangsa. Terpilihnya Indonesia sebagai Presidensi G-20 juga telah dimaknai Presiden Jokowi sebagai momentum pemulihan ekonomi dunia dengan tema besar "Recover Together, Recover Stronger". Setelah dunia berangsur-angsur pulih dari pandemi Covid-19, fondasi tersebut akan menciptakan kesempatan bagi Indonesia untuk dapat berlari lebih cepat.

Demikian ini diskusi bedah buku Jokowi and the New Indonesia yang ditulis Wakil Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo dan Tim Hannigan pada Jumat (5/10/2021). Pada acara yang diselenggarakan oleh Universitas Prasetiya Mulya dan Periplus Publishing Group tersebut, turut hadir Staf Pengajar Universitas Prasetiya Mulya Agus Sriyono, dan peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Edbert Gani Suryahudaya.

Darmawan Prasodjo mengatakan, pada 5 tahun pertama pemerintahan, Presiden Jokowi mulai menetapkan standar dan cara baru mengejar berbagai ketertinggalan dari negara lain, terutama infrastruktur. “Pak Jokowi mengubah cara pandang pembangunan dari yang bersifat jawa sentris menjadi Indonesia sentris. Juga dalam hal keadilan, mulai keadilan sosial di bidang energi, sumber daya alam, pendidikan, dan perlindungan sosial,” kata Darmawan.

Dia menceritakan bagaimana Presiden Jokowi melihat daerah dengan kekayaan alam luar biasa, tetapi masyarakatnya terjerat kemiskinan terstruktur. Tidak mendapatkan akses air bersih, energi, dan konektivitas. Melihat fakta tersebut, Jokowi membuka akses terhadap pendidikan, jalan, pelabuhan, bandara, air bersih, dan energi. "Ini betul-betul menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Contohnya PON yang baru saja berlangsung di Papua. Meskipun tidak memiliki fasilitas, saya melihat karakter tepo sliro dan dibangunlah daerah Papua sehingga PON XX sukses," tuturnya.

Tak hanya itu, lanjut Darmawan, Presiden Jokowi juga fokus mengembangkan potensi di banyak sektor yang selama ini tenggelam menjadi aset tidur. Kebijakan tersebut bersumber dari karakter dan nilai-nilai yang membentuknya sejak hidup di bantaran sungai sampai menjadi pemimpin Republik.

Darmawan menambahkan, strategi membangun infrastruktur secara masif terbukti tepat. Ketika baru menjabat sebagai wadirut PLN, dia menemukan fakta bahwa pertumbuhan listrik terbesar ada di Provinsi Lampung, tepatnya di sekitar pintu keluar tol yang baru saja diresmikan. "Infrastruktur yang dibangun menumbuhkan sentral ekonomi baru dan mengangkat ekonomi masyarakat. Ini sesuai dengan visi beliau bagaimana Indonesia bisa bangkit bukan berdasarkan konsumsi, tetapi produktivitas," papar Darmawan.

Sementara Tim Hannigan yang bersama Darmawan menulis buku Jokowi and the New Indonesia menambahkan, selama ini kiprah Presiden Jokowi kurang diketahui oleh publik internasional. Melalui buku ini diharapkan masyarakat internasional mendapatkan gambaran utuh bagaimana Jokowi meletakkan fondasi "New Indonesia" untuk masa mendatang.

Sementara Staf Pengajar Universitas Prasetiya Mulya Agus Sriyono menegaskan, pentingnya menyampaikan apa yang dikerjakan oleh pemerintahan Jokowi ke dunia internasional. Apalagi, Indonesia perlu membuka ruang kerja sama dan investasi yang lebih besar. “Indonesia sekarang adalah ketua dari negara-negara G-20, negara dengan pendapatan tertinggi di dunia. Ada banyak kesempatan dan peluang bagi Indonesia, dan itu harus dimanfaatkan sebesar-besarnya,” kata Antonius.

Di sisi lain, peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Edbert Gani Suryahudaya menambahkan, bahwa pelibatan kaum muda dalam menyambut New Indonesia mutlak diperlukan. Terlebih karena Indonesia akan menerima bonus demografi yang sudah dimulai satu dua tahun terakhir ini dan akan berpuncak pada tahun 2030-an mendatang.

