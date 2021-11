Bursa Eropa Menguat karena Pfizer Temukan Obat Covid-19

Sabtu, 6 November 2021 | 05:32 WIB

London, Beritasatu.com— Bursa Eropa ditutup menguat pada Jumat (5/11/2021) karena investor merespons berita yang menjanjikan tentang obat Covid-19 Pfizer dan laporan pekerjaan AS yang kuat.

Pan-European Stoxx 600 ditutup naik 0,05% dengan sebagian besar sektor berakhir di zona hijau.

Pfizer Jumat mengumumkan bahwa obat Covid-19 yang banyak digunakan dalam kombinasi obat HIV mengurangi risiko rawat inap atau kematian sebesar 89% pada orang dewasa berisiko tinggi.

Di Amerika Serikat, saham rally capai level rekor pada Jumat setelah laporan pekerjaan Oktober lebih baik dari yang diharapkan, meningkatkan optimisme pemulihan ekonomi. Pekerjaan bulan ini mencapai 531.000 dibanding proyeksi konsensus 450.000.

Sementara Bank of England (BoE) secara mengejutkan Kamis (4/11/2021) mempertahankan suku bunga di posisi terendah dalam sejarah, setelah Federal Reserve AS (the Fed) Rabu (3/11/2021) mengumumkan mulai mengurangi program pembelian obligasi bulanan akhir bulan November.

Invesor juga mencerna laporan keuangan induk British Airways IAG, Uniper Jerman, dan Amadeus Spanyol.

Dalam berita perusahaan, CEO UBS Ralph Hamers berupaya merampingkan manajemen bank asal Swiss itu.

Di sisi data, penjualan ritel zona euro September mencatat penurunan, 0,3% karena pelemahan di Jerman membebani blok tersebut.

Produksi industri Jerman juga turun 1,1% pada September karena output di ekonomi terbesar Eropa itu terkena hambatan pasokan bahan. Produksi industri Prancis juga mengalami kontraksi 1,3%.

Dalam pergerakan harga saham, peritel perjalanan Swiss Dufry melonjak 9% setelah berita keberhasilan obat Covid-19 Pfizer.

Saham Telecom Italia melonjak 4,8% setelah laporan bahwa perusahaan ekuitas swasta KKR sedang mempertimbangkan investasi aset jaringan sambungan tetap.

Saham perusahaan e-commerce Inggris THG naik 3,8% setelah direktur non-eksekutif Zillah Byng-Thorne membeli lebih dari 32.000 saham perusahaan.

Di bagian bawah Stoxx 600, grup teknik Austria Andritz turun 7,8% setelah laporan pendapatan kuartal ketiganya.

