Harga Minyak Naik Setelah OPEC+ Tolak Seruan AS Tingkatkan Produksi

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak mentah menguat pada Jumat (5/11/2021) karena kekhawatiran pasokan setelah produsen OPEC+ menolak seruan Amerika Serikat (AS) mempercepat peningkatan produksi meski permintaan merangkak naik mendekati tingkat pra-pandemi.

Minyak mentah Brent naik US$ 2,20 menjadi US$ 82,74 per barel, sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS naik $ 2,46 menjadi $ 81,27.

Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya termasuk Rusia, OPEC+, pada Kamis (4/11/2021) sepakat tetap pada rencana mereka meningkatkan produksi minyak sebesar 400.000 barel per hari mulai Desember. Sementara Presiden AS Joe Biden telah menyerukan produksi tambahan untuk meredam kenaikan harga.

"Keputusan OPEC tetap berada rencana seula dan kurangnya respons substansial dari pemerintah Biden membuat reli minyak terus berlanjut," kata Direktur Energi Berjangka Mizuho, Bob Yawger.

Gedung Putih mengatakan akan mempertimbangkan semua alat yang ada untuk menjamin energi terjangkau, termasuk kemungkinan melepaskan minyak dari cadangan minyak strategis (Strategic Petroleum Reserves/SPR).

Sentimen harga minyak juga dipicu data pekerjaan AS meningkat lebih dari yang diharapkan pada Oktober.

"Pasar tahu bahwa pelepasan cadangan strategis hanya dapat memiliki efek bearish (penurunan) sementara dan bukan solusi jangka panjang menyikapi ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan," kata Kepala Pasar Minyak Rystad Energy Bjornar Tonhaugen dalam sebuah catatan.

Brent turun untuk minggu kedua berturut-turut, melemah sekitar 2%, sementara WTI anjlok 2,7%.

