Harga Emas Dekati Rekor Tertinggi 2 Bulan karena Sinyal Bunga Rendah

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas naik lebih 1% pada Jumat (6/11/2021) ke level tertinggi hampir 2 bulan karena nada dovish (rezim suku bunga rendah) bank sentral utama minggu ini mengangkat permintaan safe-haven.

Harga emas di pasar spot naik 1,2% menjadi US$ 1.813,36 per ons pulih dari penurunan 0,3% yang dipicu data pekerjaan AS Oktober meningkat lebih dari yang diharapkan. Sementara emas berjangka AS pengiriman Desember ditutup naik 1,3% pada US$ 1.816,80 per ons.

"Terlepas dari laporan pasar tenaga kerja yang kuat, itu tidak akan mengubah apa yang ditunjukkan Ketua Federal Reserve Jerome Powell minggu ini," kata analis pasar di broker OANDA, Edward Moya.

Federal Reserve pada Rabu (3/11/2021) berpegang teguh pada pandangannya bahwa inflasi akan terbukti "sementara" dan kemungkinan tidak memerlukan kenaikan suku bunga yang cepat. Setelah itu, Bank of England mengejutkan pasar dengan mempertahankan suku bunga.

Pejabat moneter yang berpandangan dovish berpendapat bahwa suku bunga acuan harus dipasang rendah atas dasar memperkokoh pertumbuhan ekonomi.

Suku bunga mendekati nol dinilai memacu pertumbuhan ekonomi di mana selama pandemi Covid-19 telah mendorong harga emas ke level tertinggi 2 tahun terakhir, karena kebijakan moneter yang mudah memangkas biaya peluang memegang aset yang tidak memberikan imbal hasil.

Pengumuman bank sentral minggu ini membantu emas berbalik dari pelemahan di jalur kenaikan mingguan terbaik sejak akhir Agustus sekitar 1,8%.

"Kenaikan emas tampaknya imbas sikap Fed yang tidak tergesa-gesa menaikkan suku bunga," kata analis FXTM Lukman Otunuga, menambahkan bahwa pelemahan imbal hasil treasury juga menopang kenaikan emas.

Imbal hasil treasury 10-tahun AS merosot ke level terendah dalam waktu sekitar 1 bulan.

Permintaan emas fisik di India, konsumen terbesar kedua di dunia, melonjak minggu ini karena pembeli mengambil keuntungan dari sedikit penurunan harga. Mereka membeli logam mulia selama musim festival.

Harga perak di pasar spot naik 1,2% menjadi US$ 24,05 per ons. Platinum menguat 0,7% menjadi US$ 1.032,71 per ons dan paladium naik 1,3% ke US$ 2.025,32 per ons.

