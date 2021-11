Wajah Baru Ruang Kantor Pusat Sinarmas MSIG Life

Sabtu, 6 November 2021 | 20:12 WIB

Oleh : Rully Satriadi / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Kantor Pusat Sinarmas MSIG Life memiliki wajah baru. Kini ruang kerja perusahaan memiliki desain yang tematik, terbuka, dan bernuansa natural namun tetap fungsional dan canggih sehingga membangun kreativitas, fleksibilitas, dan produktifitas untuk karyawan, serta menciptakan suasana positif bagi nasabah maupun mitra yang berkunjung.

Dalam siaran pers yang diterima Beritasatu.com, Sabtu (6/11/2021), selain area bekerja dan area kolaborasi, tersedia juga area untuk bermain dan sleeping pod jika karyawan membutuhkan power nap sebelum beraktivitas kembali.

Menurut Presiden Direktur Sinarmas MSIG Life, Wianto Chen, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk terus beradaptasi dengan kebutuhan bisnis yang dinamis dalam menyediakan perlindungan dan layanan terbaik bagi nasabah dan mitra bisnisnya.

“Kami menerapkan metode hybrid ini untuk mendukung karyawan mengadopsi sistem kerja di masa depan. Perubahan ini juga merupakan bagian dari strategi new working style perusahaan untuk memastikan bisnis yang berkelanjutan, dan ramah lingkungan melalui pengurangan jejak karbon melalui inisiatif WFA, paperless/digital, dan hemat energi,” ujar Wianto dalam peresmian wajah baru ruang kerja tersebut.

Acara peresmian ditandai dengan agenda potong pita dan tumpeng yang dilakukan Wianto, bersamaan dengan kegiatan Townhall Q4 bersama jajaran manajemen dan karyawan Sinarmas MSIG Life di Sinarmas MSIG Tower Lantai 6.

“Kami mengusung new working style yang inovatif dan efisien melalui implementasi sistem kerja hybrid yang memadukan konsep work from anywhere dan penggunaan area kerja kantor sebagai hub. Kantor ini memiliki konsep yang terbuka tanpa dedicated desk. Setiap karyawan, setiap level, hingga di lintas fungsi bisa bekerja berdampingan sehingga mendorong suasana yang lebih kolaboratif dan efisien,” papar Wianto.

Wianto mengemukakan, selaras dengan strategi jangka menengah Expand-to-Grow 2025, implementasi new working style ini adalah salah satu inisiatif yang dijalankan Sinarmas MSIG Life untuk mendukung green-economy dan digitalisasi.

Sistem kerja ini dilengkapi dengan aplikasi khusus karyawan sehingga mekanisme absensi dapat diatur dan dimonitor.

“Inovasi ini diharapkan bisa menarik lebih banyak talent-talent baru yang muda, energik dan kreatif,” pungkasnya.

