Elon Musk Pertimbangkan Jual Saham untuk Bayar Pajak

California, Beritasatu.com - CEO Tesla Elon Musk pada Sabtu (6/11/2021) bertanya kepada 62,5 juta pengikutnya di Twitter soal rencana penjualan 10% sahamnya sebagai upaya untuk membayar pajak.

"Belakangan ini banyak diperbincangkan mengenai laba yang belum terealisasi (unrealized gains) sebagai cara menghindari pajak, jadi saya berencana menjual 10% saham. Apakah Anda mendukung ini?," kata Musk dalam Twitter-nya. Pengikut bisa memberi jawaban "ya" atau "tidak" dalam bentuk polling.

Musk mengatakan dia akan mematuhi hasil polling tersebut, apapun hasilnya. Tidak diketahui berapa valuasi saham yang akan dijual Musk. Per akhir Desember lalu, Musk memegang 22,4% saham Tesla.

Para miliarder bisa menghindari bayar pajak karena pendapatan mereka bukan berasal dari upah konvensional. Kekayaan yang begitu besar biasanya didapatkan dari kepemilikan saham dan properti, di mana keduanya tidak dikenakan pajak hingga dijual.

Musk memiliki kekayaan sebesar US$ 289 miliar, atau sekitar US$ 100 miliar di atas orang terkaya kedua di dunia Jeff Bezos yang memiliki kekayaan US$ 193 miliar. Namun, menurut investigasi ProPublica, Musk sama sekali tidak membayar pajak.

Musk menjelaskan bahwa investigasi ProPublica tidak sepenuhnya benar. Alasan Musk tidak membayar pajak karena dia tidak bisa. Musk tidak membayar pajak penghasilan karena dia memang tidak memiliki penghasilan konvensional dalam bentuk upah. Kekayaan Musk berasal dari saham. Untuk membayar pajak, dia harus menjual sahamnya.

Musk memiliki opsi saham sebanya 22.862.050 lembar senilai US$ 6,24 yang akan kedaluarsa pada 13 Agustus 2022 jika tidak segera dieksekusi. Opsi saham itu diberikan pada tahun 2012.

