Teten Ajak Pelaku Usaha Modifikasi Sepeda Motor Berkoperasi untuk Jadi Kekuatan Ekonomi Baru

Minggu, 7 November 2021 | 10:58 WIB

Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, mengajak, para pelaku industri otomotif khususnya pelaku usaha modifikasi atau sepeda motor kustom untuk berkoperasi.

Pasalnya, dengan berkoperasi, usaha modifikasi sepeda motor dapat menjadi kekuatan ekonomi baru yang besar dan merata di berbagai daerah.

Kustom artinya memodifikasi suatu barang atau sepeda motor dalam hal ini sepeda motor sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pemiliknya.

Menurutnya, pelaku usaha modifikasi sepeda motor ini menjadi salah satu bagian dari usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) masa depan di Indonesia karena berbasis kreativitas dan inovasi.

"Jadi ini menjadi potensi yang besar di tengah pandemi. Karena saat ini yang memiliki daya beli itu middle up, sehingga harus digarap dengan produk-produk custom yang high end product. Maka dari itu, saya mengajak industri otomotif untuk bergabung dengan koperasi, agar dapat menjadi unggulan custom produk Indonesia," kata Teten dalam acara Kustomfest 2021 yang diselenggarakan oleh PT Pegadaian, Jakarta, Jumat (5/11/2021) sebagaimana dalam siaran persnya, Minggu (7/11/2021).

BACA JUGA Industri Otomotif Salah Satu Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Teten menambahkan, model bisnis modifikasi sepeda motor yang dikemas dalam bentuk koperasi dapat menumbuhkan center of excellence di berbagai daerah. Dengan demikian, menurutnya Indonesia akan memiliki kekayaan komunitas yang kreatif dan lebih luas.

"Pandemi membuka kita membangun kesadaran baru untuk melihat the new model economy Indonesia," tegas Teten.

Teten menilai koperasi bisa menjadi bentuk usaha yang cocok untuk menaungi para builder sepeda motor kustom. Dengan terhimpun ke dalam koperasi, mereka bisa menjadi aggregator projek pekerjaan lebih besar.

Sementara pengerjaan modifikasi dan kebutuhan setiap komponen dapat disebar ke bengkel-bengkel spesifik.

Adanya koperasi, lanjut Teten, juga akan mempermudah akses pembiayaan dari hulu, produksi, hingga pemasaran. Misalnya akses pembiayaan bunga ringan dari LPDB-KUMKM yang saat ini memang diarahkan untuk memperkuat koperasi produksi.

BACA JUGA Teten Masduki: Kampus Berperan Penting Kembangkan Koperasi

Sementara dari pemasaran, penyerapan produk akan lebih terjamin karena dilakukan koperasi yang menjalin kerja sama dengan offtaker. Dalam hal ini, misalnya Pegadaian yang menyediakan kredit pembelian kendaraan bermotor kepada konsumen.

"Dari segi pembiayaan, sisi produksi bisa memakai Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau pakai dana koperasi. Tapi untuk listing company bisa memanfaatkan Pegadaian, jadi orang tidak harus beli cash kan. Nah listing dari Pegadaian, lebih setengah dari kadar listing company untuk motor komersial," ujarnya.

Direktur Utama Pegadaian Kuswiyoto, mengatakan, acara ini merupakan salah satu upaya bermitra sekaligus memberikan kesempatan kepada UMKM untuk dapat tumbuh dan bergerak maju.

"Ini juga sejalan dengan program pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM untuk mendorong lahirnya koperasi dengan produk unggulan yang memiliki daya saing nasional dan global," kata Kuswoyoto.

Pegadaian mendukung peningkatan kreativitas anak bangsa di sektor otomotif dengan meluncurkan motor kustom The Gade 150 dalam acara Kustomfest 2021. Basis motor yang dipilih adalah Honda CB150 Verza yang diubah menjadi gaya scrambler tracker.

BACA JUGA Pegadaian Gandeng Briefer Edukasi Pengelolaan Keuangan Digital dan Konten Kreatif

Dengan desain multipurpose, kendaraan ini bisa dikendarai harian di perkotaan juga nyaman dibawa ke pelosok daerah dengan kontur medan offroad ringan. Untuk memproduksi motor ini Pegadaian bekerja sama dengan salah satu workshop di Yogyakarta Retrosyndicate.

Nantinya motor ini dapat dibeli oleh masyarakat melalui program produk pembiayaan kendaraan bermotor dari Pegadaian Syariah dengan berbagai kemudahan seperti uang muka terjangkau pengajuan cepat dan mudah juga kemudahan layanan di seluruh Indonesia.

BUMN bidang pembiayaan PT Pegadaian (Persero) resmi meluncurkan motor kustom The Gade ST150 yang menggunakan bahan dasar dari Honda Verza 150, sebagai bentuk dukungan untuk dunia kustomisasi dan modifikasi kendaraan.

"Produk motor kustom The Gade ST150 The Gade Coffee & Gold by Pegadaian merupakan wujud komitmen inovasi yang berpihak kepada tumbuh kembang usaha nasabah dan pergerakan ekonomi Indonesia," ungkap Kuswiyoto, dalam acara KustomFest 2021 di Jakarta, Jumat (5/11/2021).

Selain itu dia juga mengatakan bahwa kehadiran motor kustom ini adalah upaya bermitra sekaligus memberikan kesempatan kepada usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk bisa tumbuh dan bergerak maju.

Pegadaian mengharapkan kegiatan ini menginspirasi UMKM otomotif untuk terus meningkatkan kreativitas serta menggunakan produk Pegadaian sebagai solusi pembiayaan. Begitu pula para pecinta motor dapat menggunakan produk pembiayaan kendaraan bermotor di Pegadaian.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com