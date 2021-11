Indeks Berjangka Wall Street Datar Jelang Pembukaan Bursa Asia

Senin, 8 November 2021 | 07:05 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Ilustrasi bursa saham AS Wall Street. (Foto: AFP)

New York, Beritasatu.com - Indeks berjangka Wall Street bergerak datar pada perdagangan Minggu (7/11/2021) atau menjelang pembukaan perdagangan di bursa Asia, Senin (8/11/2021). Indeks-indeks acuan AS sebelumnya ditutup menguat ke rekor tertinggi Jumat lalu.

Dow Jones futures naik 0,04%, S&P futures turun 0,04%, dan Nasdaq futures turun 0,15%.

Jumat lalu, DPR AS meloloskan RUU infrastruktur senilai US$ 1 triliun dan akan segera diteken Presiden Joe Biden. Anggaran ini akan mencakup pembangunan transportasi, utilitas, jaringan internet pita lebar, dll.

Pekan lalu, Dow Jones naik 0,6%, S&P 500 naik 0,4%, dan Nasdaq naik 0,2%. Reli ditopang data ketenagakerjaan Oktober yang lebih baik dari perkiraan, di mana tenaga kerja AS bertambah 531.000, atau di atas perkiraan Dow Jones di 450.000. Tingkat pengangguran turun ke 4,6%.

The Fed akan mulai melakukan tapering akhir bulan ini setelah perekonomian AS dinilai sudah cukup kuat, di mana langkah ini sudah diantisipasi investor. The Fed juga mengindikasikan tidak akan menaikkan suku bunga hingga proses tapering selesai pertengahan tahun 2022.

Sumber: CNBC.com