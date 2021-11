Koleksi Saham AKRA, LSIP, IIRA dan PWON Supaya Tetap Cuan Hari Ini

Senin, 8 November 2021 | 09:32 WIB

Oleh : Muhammad Ghafur Fadillah / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan awal pekan, Senin (8/11/2021) diproyeksikan menguat. Cermati indeks pada level support 6.480, 6.436 dan resistance 6.627,6.687.

Dalam riset harian, MNC Sekuritas menyebutkan, pihaknya telah menyiapkan beberapa skenario pada perdagangan hari ini. DImana, skenario terbaik IHSG sedang membentuk membentuk wave (ii) dari wave [v] selama tidak break support 6.480.

"Namun, apabila IHSG break support maka pergerakan selanjutnya IHSG akan mengarah ke 6.457," jelas MNC SekuritAs.

Untuk para investor, MNC Sekuritas sarankan para investor terapkan strategi buy on weakness pada saham sebagai berikut;

AKRA - Buy on Weakness (4,150)

AKRA ditutup terkoreksi 1,2% ke level 4,150 pada perdagangan Jumat kemarin (5/11). Kami memperkirakan, saat ini posisi AKRA sedang berada di akhir wave A dari wave (2). Diperkirakan koreksi AKRA akan relatif terbatas dan berpeluang menguat.

Buy on Weakness: 4,060-4,150

Target Price: 4,310, 4,460

Stop loss: below 3,980

LSIP - Spec Buy (1,420)

Pada perdagangan pekan kemarin (5/11), LSIP ditutup terkoreksi cukup agresif sebesar 3,7% ke level 1,420, namun demikian koreksi LSIP masih tertahan MA20-nya. Saat ini, posisi LSIP kami perkirakan sedang berada pada bagian dari wave [v] dari wave C dari wave (B), sehingga LSIP berpeluang berbalik menguat kembali.

Spec Buy: 1.390-1.420

Target Price: 1.500, .550

Stoploss: below 1.310

IRRA - Spec Buy (1,770)

IRRA ditutup terkoreksi 0,3% ke level 1,770 pada perdagangan Jumat kemarin (5/11). Selama IRRA tidak terkoreksi ke bawah 1,700, maka saat ini pergerakan IRRA sedang berada pada bagian dari wave [iii] dari wave C. Hal ini berarti, IRRA berpeluang berbalik menguat.

Spec Buy: 1.725-1.760

Target Price: 1.900, 2.100

Stoploss: below 1,700

PWON - Buy on Weakness (515)

Jumat kemarin (5/11), PWON ditutup terkoreksi 1% ke level 515. Kami perkirakan, posisi PWON saat ini sedang berada di awal wave 3 dari wave (3) sehingga diperkirakan koreksi PWON akan relatif terbatas dan berpeluang menguat kembali.

Buy on Weakness: 490-515

Target Price: 535, 570

Stoploss: below 482

Sumber: Investor Daily