Xensol Diluncurkan, Hasil Kolaborasi Xendit dan Andrew Tani & Co

Jakarta, Beritasatu.com - Xendit, perusahaan fintek Indonesia yang menyediakan infrastruktur pembayaran untuk Indonesia menjalin kolaborasi dengan AndrewTani & Co, sebuah perusahaan konsultan manajemen yang mengkhususkan diri dalam disiplin pengembangan organisasi, manajemen strategi dan operasi, dan pembentukan tujuan kepemimpinan eksekutif dan budaya perusahaan.

Kolaborasi kedua entitas usaha ini melahirkan sebuah program Xensol, yang memberikan dua solusi sekaligus, yakni solusi proses pembayaran yang cepat, mudah dan aman dari Xendit, dengan solusi peningkatan kapasitas usaha dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi mereka secara sistematis, berkala dan sporadis yang disediakan AndrewTani & Co.

Disampaikan Direktur Xendit Group Mikiko Steven, pihaknya percaya bahwa di Indonesia telah terjadi percepatan digital dan inklusi keuangan.

Namun demikian, masih banyak bisnis semi tradisional yang memiliki kendala untuk melakukan transformasi digital, dan masih terus mencari cara agar organisasi mereka tetap bisa relevan ke depan. Untuk memberikan jawaban atas persoalan tersebut, Xendit dan Andrew Tani & Co menyediakan solusi program Xensol sehingga perusahaan tetap mampu bertransformasi secara digital, sekaligus memiliki sumber daya manusia yang siap menyongsong transformasi tersebut.

“Ada gap knowledge. Dan bisnis menengah dan besar banyak yang bisa dibantu dengan solusi program Xensol. Kolaborasi kami dapat membantu transformasi organisasi dari sisi digitalisasi pembayaran karena Xendit adalah perusahaan fintek Indonesia yang menyediakan infrastruktur pembayaran untuk Indonesia. Sementara dari sisi Andrew Tani & Co, bisa memberikan guideline transformasi organisasi tidak hanya dari sisi cara, media, tapi juga dari sisi transformasi sumber dayanya supaya bisa menyongsong Industry 4.0,” kata Mikiko Steven dalam diskusi webinar bertema "Percepatan Transformasi Digital Untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan", medio akhir Oktober lalu (27/10/2021).

Dalam kesempatan webinar yang digelar Majalah Investor - BeritaSatu Media Holding bekerja sama dengan Xendit ini juga menjadi kesempatan bagi Xendit dan Andrew Tani & Co untuk melansir program Xensol.

Mikiko juga mengatakan, dengan pengalaman Xendit di industri pembayaran digital yang sangat baik, ditambah rekam jejak Andrew Tani & Co, maka sinergi ini diharapkan bisa memberikan solusi bagi para pelaku usaha dalam melewati era transformasi digital secara smooth.

Dalam kesempatan yang sama, Andrew Tani dari Andrew Tani & Co mengungkapkan, alasan dari berkolaborasi yang melahirkan Xensol ini adalah adanya kesamaan visi, yakni ingin memberikan layanan yang cepat, mudah dan aman.

“Jadi dengan 3 kata itu kami bersatu, menjadi satu gabungan kekuatan yang saling mengisi karena kami berasal dari dunia yang berbeda, karena kami lebih banyak membantu perusahaan-perusahaan yang ingin bertransformasi,” ujar Andrew.

Disebutkan Andrew, pihaknya tidak memiliki solusi seperti yang dimiliki oleh Xendit, sehingga langkah kolaborasi ini dipastikan mampu memberikan layanan One Stop Shop, satu tempat dengan dua layanan, yakni teknologi dan solusi untuk transformasi bagi sumber daya manusia.

“Banyak perusahaan-perusahaan yang begitu banyak berinvestasi di bidang teknologi, namun begitu ingin mengoperasikannya mereka mengalami kendala, yaitu The Man Behind the Gun. Artinya pola pikirnya belum disiapkan. Jadi kami memberikan solusi bagi perusahaan-perusahaan besar yang membawahi ribuan orang untuk mampu melewati era transformasi digital ini,” ujar Andrew.

Masih menurut Andrew, satu paradigma yang digunakan dalam menyiapkan sumber daya dan organisasi yang siap dalam bertransformasi adalah, menjalankan operasi yang memenuhi sisi strategic excellent atau melakukan hal yang benar, dan di sisi lain operating excellent yaitu melakukan dengan benar.

“Kami mampu memberikan bantuan atau solusi buat perusahaan untuk meramunya dengan baik. Bergabungnya kami dengan Xendit, maka kami tak hanya bisa memberikan layanan yang cepat, mudah, dan aman, tapi juga murah. Karena dilakukan tanpa error,” imbuh Andrew.

Sementara itu, seputar layanan yang disiapkan Xendit, Mikiko mengatakan Xendit ingin membantu percepatan transformasi digital dan literasi keuangan bagi masyarakat di Indonesia.

Menurutnya, Indonesia sebagai salah satu negara dengan populasi terbanyak, dan pulau terbanyak, percepatan transformasi digital menjadi salah satu cara untuk mencapai pemerataan ekonomi. Dengan transformasi digital, maka pemerataan ekonomi bisa dilakukan lebih cepat dan efisien.

Menurut Mikiko, saat masih banyak pelaku yang belum melek teknologi, sehingga mereka kerap terkendala dalam pengembangan usaha.

“Namun dengan dukungan pemerintah, maka pemerataan ini bisa dinikmati oleh masyarakat. Ketika sebelumnya orang hanya bisa berjualan di sekitar kawasan mereka tinggal, maka dengan digitalisasi mereka bisa mengakses pasar seluruh Indonesia lewat layar handphone mereka,” ujarnya.

Disebutkan Mikiko, Xendit telah memberdayakan ribuan UMKM secara langsung maupun tidak langsung sejak tahun 2017. Dan pada saat yang sama pihaknya juga telah memproses Rp 140 triliun nominal transaksi per tahunnya. Pandemi pun menjadi blessing in disguise bagi upaya inklusi keuangan, sehingga layanan Xendit kini semakin diterima oleh masyarakat maupun pelaku usaha.

Xendit juga terus meningkatkan layanannya dengan fitur-fitur tambahan, dan fitur-fitur tersebut menurutnya dilansir berdasarkan riset dan input dari para customer. Fitur tambahan ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan bisnis dari para mitra Xendit.

“Kami punya mimpi bisa ikut membangun infrastruktur digital di Indonesia, dan mengharumkan nama Indonesia di kancah regional. Upaya ini salah satunya kami lakukan dengan ekspansi ke Filipina pada akhir tahun 2020, dan kami menjadi salah satu platform pembayaran digital terdepan di sana,” kata Mikiko.

Sejauh ini Xendit juga telah memberikan kemudahan dalam integrasi antar platform pembayaran. Platform Xendit tak hanya memudahkan pelaku usaha menengah, sedang dan besar, tapi lewat produk plug and play platform pembayaran dari Xendit juga bisa memudahkan para pelaku usaha kecil.

Ia menyebut salah satunya lewat fitur Xenvoice, di mana pelaku UMKM yang melakukan penjualan lewat media sosial seperti web messenger, Instagram akan dengan mudah menggunakan digital invoice dari Xendit.

“Link payment bisa dikirim melalui e-mail atau WhatsApp, dan user isa merasakan experience yang sama ketika mereka menggunakan platform e-commerce terkemuka. Mereka bisa memilih cara pembayaran dan memilih instansi layanan keuangan tertentu untuk pembayarannya,” imbuh Mikiko.

Dalam kesempatan tersebut, Mikiko juga mengungkapkan, digitalisasi dan literasi keuangan masih membutuhkan stimulus untuk berkembang. Pemberian stimulus inipun dilakukan Xendit lewat salah satu program yang diluncurkan pada awal pandemi, yakni membebaskan biaya transaksi untuk merchant-merchant tertentu yang terpilih, untuk transaksi minimal Rp500 juta.

“Kami juga tengah berinovasi agar layanan Xendit tak hanya bisa diakses melalui web platform, tapi juga lewat mobile app, dan ini sedang kami kembangkan,” kata Mikiko.

Sejauh ini Xendit telah ikut membantu sejumlah start up dan perusahaan besar dalam layanan pembayarannya, sebut saja Traveloka, Kredivo, Tiket.com, Grab, hingga Garuda Indonesia. Sementara itu layanan konsultansi Andrew Tani & Co telah dinikmati oleh sejumlah BUMN seperti BNI, BRI, Pertamina, Indonesia Power, dan Sarinah, hingga Indonesia Port Corporation (IPC).

