Pertama Kalinya, Nilai Pasar Kripto Mencapai US$ 3 Triliun

Selasa, 9 November 2021 | 06:18 WIB

Oleh : Grace Eldora Sinaga / WBP

London, Beritasatu.com- Kapitalisasi pasar mata uang kripto (cryptocurrency) dunia mencapai US$ 3 triliun untuk pertama kalinya, menurut perhitungan Senin (8/11/2021), karena investor besar banyak bergabung. CoinGecko, yang melacak harga lebih 10.000 jenis mata uang kripto, nilainya telah mencapai US$ 3,007 triliun (2,6 triliun euro).

"Pasar kripto tumbuh dengan kecepatan luar biasa. Sebagian dari itu adalah spekulasi, tetapi sebagian dari itu nyata. Kripto sekarang menuju keuangan tradisional dan semua orang bergabung,” kata analis SwissQuote Ipek Ozkardeskaya, Senin.

Bitcoin, yang merupakan kripto terbesar di dunia, mencapai rekor tertinggi US$ 66.000 bulan lalu. Nilainya melonjak ke harga US$ 66.250, menuju ke rekor tertinggi di atas US$ 66.900. Angka tersebut mendekati puncak sepanjang masa.

Ethereum, mata uang kripto terbesar kedua berdasarkan nilai pasar, melonjak lebih 4% dalam 24 jam mencapai rekor tertinggi US$ 4.768 pada hari yang sama. Ether adalah kripto dari blockchain Ethereum. Di pasar kripto, istilah ether dan ethereum sering dipertukarkan ketika mengacu pada mata uang tersebut.

Dana yang diperdagangkan di bursa berjangka bitcoin, sejenis instrumen keuangan, diluncurkan di Bursa Efek New York (NYSE) pada Oktober 2021.

Reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek (ETF) adalah kendaraan yang lebih mudah diakses, menempatkan bitcoin banyak diburu investor.

Beberapa investor menilai kripto sebagai lindung nilai (hedging) terhadap inflasi, yang melonjak di seluruh dunia ketika aktivitas ekonomi dibuka kembali setelah penguncian akibat pandemi.

"Bitcoin menguat, mendekati level tertinggi sepanjang masa. Lonjakan kripto baru-baru ini sebagian tampaknya disebabkan oleh investor yang menumpuk, melihatnya sebagai hedging terhadap inflasi," tutur analis pasar Hargreaves Lansdown Susannah Streeter.

Tidak lebih dari 21 juta bitcoin dapat dibuat, membantu harganya diperdagangkan jauh di atas para pesaingnya. Tetapi perdagangan kripto secara umum telah terbukti sangat fluktuatif dengan perubahan harga besar-besaran yang umum terjadi.

Sumber: AFP