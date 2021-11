Harga Minyak Naik Setelah Pengesahan Anggaran Infrastruktur AS

Selasa, 9 November 2021 | 06:39 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak naik pada Senin (8/11/2021) karena tanda-tanda positif pertumbuhan ekonomi global mendukung prospek permintaan energi menyusul disahkanya anggaran infrastruktur Amerika Serikat (AS). Sementara AS mengatakan sedang mempertimbangkan pilihan untuk mengatasi lonjakan harga energi.

Minyak mentah Brent naik 0,83% menjadi US$ 83,43 per barel, setelah turun hampir 2% minggu lalu. Minyak AS menguat 0,81%, menjadi US$ 81,93, setelah turun hampir 3%.

BACA JUGA AS Tak Digubris, Produsen Minyak Tahan Produksi di Tengah Lonjakan Harga

Presiden AS Joe Biden pada Sabtu (6/11/2021) menyambut baik pengesahan RUU infrastruktur senilai US$ 1 triliun yang telah lama tertunda. Hal ini dapat meningkatkan pertumbuhan permintaan bahan bakar.

Kenaikan harga minyak lebih lanjut didukung keputusan Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya seperti Rusia, OPEC+, tidak mempercepat menaikkan produksi.

Biden telah meminta OPEC+ untuk memproduksi lebih banyak minyak untuk meredam kenaikan harga. Biden mengatakan pemerintahannya memiliki "alat lain" untuk menghadapi lonjakan harga minyak.

Menteri Energi AS Jennifer Granholm pada Senin (8/11/2021) mengatakan bahwa Washington sedang mempertimbangkan pilihannya mengatasi harga bensin yang menguat di Amerika Serikat. Menurut beberapa analis solusinya dapat melibatkan pelepasan Cadangan Minyak Strategis AS.

Menambah sentimen kenaikan harga minyak, pertumbuhan ekspor Tiongkok melambat pada Oktober tetapi mengalahkan perkiraan, didukung meningkatnya permintaan global menjelang liburan musim dingin dan peningkatan rantai pasokan yang terkena virus corona.

Arab Saudi pekan lalu menaikkan harga patokan minyak mentah untuk pelanggan di Asia pada bulan Desember, melebihi ekspektasi pasar.

"Arab Saudi juga memperhitungkan bahwa pasokan beberapa minggu ke depan akan ketat, inilah mengapa harga jual resminya ke Asia meningkat sebesar US$ 1,40 per barel," kata analis PVM Oil Associates, Tamas Varga.

Smentara permintaan global bahan bakar jet juga akan meningkat karena semakin banyak perjalanan udara menyusul pelonggaran pembatasan.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC