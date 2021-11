Harga Emas Naik ke Level Tertinggi 2 Bulan karena Dolar Melemah

Selasa, 9 November 2021 | 07:01 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas naik ke level tertinggi 2 bulan pada akhir perdagangan Senin (8/11/2021), didukung pelemahan dolar AS dan kekhawatiran inflasi setelah bank sentral utama mengindikasikan suku bunga tetap rendah dalam waktu dekat.

Kontrak emas paling aktif pengiriman Desember di divisi Comex New York Exchange, naik US$ 11,2 atau 0,62% menjadi US$ 1.828,00 per ons, tertinggi sejak 7 September dan memperpanjang kenaikan hari ketiga beruntun. Pada akhir pekan lalu, emas berjangka menguat US$ 23,3 atau 1,3% menjadi US$ 1.816,80 setelah melonjak US$ 29,6 atau 1,68% menjadi 1.793,50 pada Kamis (4/11/2021), dan anjlok US$ 25,5 atau 1,43% menjadi US$ 1.763,90 pada Rabu (3/11/2021).

Daya tarik emas meningkat bagi investor yang memegang mata uang lain setelah indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya melemah 0,3%.

"Bank-bank sentral utama secara keseluruhan masih akomodatif, dan semua uang tunai dalam sistem sebagian besar berpindah ke pasar emas dan perak sebagai lindung nilai inflasi," kata analis Kitco Metals, Jim Wyckoff.

Kecenderung sikap dovish (suku bunga rendah) bank-bank sentral pekan lalu semakin mendorong emas ke level tertinggi 2 bulan.​​​​​​​ Harga emas melonjak 1,3% pada Jumat (5/11/2021) setelah Federal Reserve AS dan bank sentral Inggris (BoE) menahan kenaikan suku bunga.

Emas sebagai lindung nilai inflasi telah diuntungkan dari lingkungan suku bunga rendah untuk memacu pertumbuhan selama pandemi. Pasalnya hal itu berarti pengurangan peluang kerugian memegang emas yang tidak memberikan imbal hasil.

Namun, kekhawatiran bahwa bank-bank sentral akan mulai mengetatkan kebijakan untuk memerangi kenaikan harga-harga telah membuat investor tetap waspada terhadap data ekonomi.

Sementara Uni Emirat Arab, salah satu pusat perdagangan emas batangan terbesar di dunia, akan mewajibkan semua kilang emas menjalani audit tahunan guna memastikan pemasok bertanggung jawab, dalam upaya memerangi perdagangan gelap.

Logam mulia lainnya, perak pengiriman Desember naik 38,5 sen atau 1,59%, menjadi US$ 24,542 per ons. Platinum untuk pengiriman Januari naik US$ 24,2 atau 2,34% menjadi US$ 1.060 per ons.

Sumber: CNBC