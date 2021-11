WSBP Kebut Pengerjaan Ramp On-Off Tol Becakayu

Selasa, 9 November 2021 | 14:10 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) kebut pengerjaan proyek pembangunan ramp on-off jalan tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Tol Becakayu) yang merupakan salah satu proyek prioritas WSBP. Proyek ini merupakan proyek pembangunan pintu gerbang masuk dan keluar pada tol Becakayu sisi Jatiwaringin.

Direktur Pemasaran PT Waskita Beton Precast Tbk, FX Poerbayu Ratsunu mengatakan, proyek ramp on dan off mulai dikerjakan pada 8 April 2019. Pengerjaan ramp on sepanjang 810 meter telah selesai pada tanggal 14 Januari 2021, sedangkan pengerjaan ramp off sepanjang 739 meter ditargetkan selesai pada 28 Desember 2021.

"Proyek ini merupakan proyek pelengkap tol Becakayu seksi B-C," kata FX Poerbayu Ratsunu dalam keterangan pers, Selasa (9/11/2021).

Poerbayu menjelaskan, WSBP pada proyek tersebut juga menyuplai beberapa produk beton, yaitu spun pile, square pile, PCI girder, beton readymix, dan basecourse A.

Produk tersebut diproduksi di pabrik perseroan yang berlokasi di Jawa Barat yaitu Sadang, Subang, Bojonegara, dan Karawang dan Kalijati. Beton readymix diproduksi di batching plant Lampiri, dan basecourse A diproduksi di quarry Bojonegara.

"Berbagai produk precast berkualitas ini kami produksi di pabrik milik perusahaan. Tentunya dengan adanya dukungan sumber daya yang mumpuni dan tenaga kerja berkompeten," ujar Poerbayu.

Menurut Poerbayu, adanya ramp on tol Becakayu adalah dapat mempermudah mobilitas masyarakat yang berada di daerah Pondok Gede, Pondok Bambu, Jatiwaringin, dan sekitarnya untuk mengakses pintu tol Becakayu menuju ke arah Cawang.

Sedangkan manfaat dari adanya ramp off tol Becakayu ini dapat mempermudah mobilitas masyarakat yang akan menuju Pondok Gede, Pondok Bambu, Jatiwaringin, dan sekitarnya melalui exit toll off ramp.

“WSBP selalu mengimplementasikan prosedur K3 dalam setiap proses produksi, menyuplai, dan pengerjaan konstruksi,” tutup Poerbayu.

