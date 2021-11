Dewan Komisaris PTPP Tinjau Persiapan Sirkuit Mandalika Jelang World Superbike 2021

Selasa, 9 November 2021 | 14:57 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Dewan Komisaris PT PP (Persero) Tbk (PTPP), menggelar kunjungan kerja ke Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (8/11/2021).

Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri Komisaris Independen Nur Rochmad, Komisaris Ernadhi Sudarmanto, dan Komisaris Loso Judiajanto. Hadir pula Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PTPP Agus Purbianto dan SVP Corporate Secretary PTPP Yuyus Juarsa.

Kunjungan kerja yang dilakukan oleh Dewan Komisaris PTPP tersebut bertujuan untuk meninjau progres persiapan Sirkuit

Mandalika dalam menyambut ajang World Superbike (WSBK) yang akan dilaksanakan pada tanggal 19-21 November 2021 mendatang.

Komisaris Independen PTPP, Nur Rochmad menyatakan sangat mengapresiasi hasil kerja keras tim proyek Sirkuit Mandalika, dapat menuntaskan pekerjaan pengaspalan jalan Sirkuit Mandalika dengan kualitas terbaik.

"Dalam pelaksanaan pengerjaan pengaspalan jalan tersebut, tim proyek berhasil menyelesaikan proyek sesuai dengan

spesifikasi tinggi dari Federation Internationale de Motorcyclisme (FIM)," kata Nur Rochmad.

Nur Rochmad menjelaskan, berkat kualitas aspal yang digunakan, jalan Sirkuit Mandalika dapat digunakan dengan kecepatan puncak hingga 310 kilometer per jam. "Jalan lintasan Sirkuit Mandalika termasuk aman dikarenakan memiliki safety area, seperti run off asphalt dan run of gravel yang luas," jelasnya.

Menurut Nur Rochmad, dengan adanya penyelenggaraan kegiatan WSBK yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 November mendatang, kehadiran Sirkuit Mandalika sebagai sirkuit jalanan pertama di Indonesia yang memiliki kualitas jalan terbaik, diharapkan dapat meningkatkan daya tarik para wisatawan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. "Sehingga, kedepannya dapat membantu meningkatkan perekonomian Indonesia,” ujar Nur Rochmad.

Pembangunan lintasan utama Sirkuit Mandalika yang berlokasi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki lintasan sepanjang 4,310 kilometer, dan memiliki 17 tikungan dikerjakan oleh PTPP.

Adapun lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh PTPP, antara lain track lane, verge, run off asphalt, run off grass, gravel bed, service road, drainage, concrete barrier, tunnel, race control, gantry, medical center, spectator fences, dan observation deck.

Sirkuit Mandalika memiliki area paddock yang dapat menampung sampai dengan 50 garasi. Selain itu, sirkuit tersebut memiliki kapasitas tempat duduk sebanyak lebih dari 50.000 tempat duduk dan 138.000 area berdiri.

PTPP telah mengimplementasikan BIM untuk memenuhi spesifikasi khusus di pembangunan proyek Sirkuit Mandalika. Perseroan dapat menyelesaikan pembangunan lintasan utama MotoGP di Sirkuit Mandalika dengan standar mutu dari FIM dengan kategori sirkuit kelas A untuk dapat digunakan dalam event grand prix.

PTPP menggunakan campuran aspal khusus untuk digunakan pada sirkuit balap, yaitu stone mastic asphalt (SMA). Adapun keunggulan yang dimiliki oleh aspal SMA, salah satunya adalah daya cengkram dengan roda yang tinggi sehingga dapat meningkatkan kecepatan dan kemudahan manuver berkendara pada rider.

Berkat teknologi yang digunakan dalam proses pengaspalan, lintasan utama Sirkuit Mandalika diklaim dapat ditempuh dengan kecepatan puncak hingga mencapai 310 kilometer per jam. Proses pengerjaan aspal untuk jalan Sirkuit Mandalika yang berlokasi di Lombok Tengah itu telah berhasil dituntaskan 100% pada bulan Agustus 2021 lalu.

Sumber: BeritaSatu.com