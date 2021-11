Wamen BUMN Sebut Garuda Indonesia Sudah Bangkrut secara Teknis

Selasa, 9 November 2021 | 17:21 WIB

Oleh : Herman, Theresa Desfika / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara) II Kartika Wirjoatmodjo mengaku, Garuda Indonesia saat ini sudah dalam keadaan technically bankrupt atau bangkrut secara teknis. Per September 2021, ekuitas Garuda Indonesia negatif US$ 2,8 miliar atau sekitar Rp 40 triliun dengan tambahan negatif ekuitas tiap bulannya mencapai US$ 100-150 juta atau sekitar Rp 1,5-2 triliun.

"Dengan kondisi seperti ini dalam istilah perbankan sudah technically bankrupt, tapi legally belum, ini yang sekarang kita sedang berusaha bagaimana bisa keluar dari situasi yang sebenarnya secara technically bankrupt, karena practically semua kewajiban Garuda sekarang sudah tidak dibayar, bahkan gaji pun mungkin sebagian ditahan,” kata Kartika Wirjoatmodjo dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Selasa (9/11/2021).

BACA JUGA Siap-siap, Garuda Bakal Pangkas 97 Rute Penerbangan

Pemerintah sendiri terus mencari solusi untuk bisa keluar dari kondisi tersebut. Yang utama adalah melakukan transformasi bisnis. Pasalnya di masa lalu Garuda banyak melakukan inefisiensi, baik dari sisi rute penerbangan maupun operasional.

Kartika mengungkapkan, ada lima hal yang menjadi rencana utama Garuda. Pertama, mengoptimalkan route network perseroan dengan hanya mengoperasikan rute-rute penerbangan yang profitable. Fokus awal adalah pada rute-rute penerbangan domestik dan rute-rute penerbangan internasional tertentu dengan tujuan volume kargo.

Kedua, menurunkan jumlah pesawat Garuda dan Citilink dari 202 pesawat di 2019 menjadi 134 di 2022 dan 188 di 2026 agar selaras dengan route network yang telah dioptimalkan, dan menurunkan tipe pesawat dari 13 jenis menjadi hanya 7 jenis untuk mensimplifikasi operasional pesawat.

BACA JUGA Sekarga Ungkap Dugaan Mark Up Pesawat Garuda Terjadi Sejak 2006

Ketiga, melakukan negosiasi ulang kontrak sewa pesawat yang akan digunakan oleh perseroan kedepannya dengan tujuan untuk menyesuaikan biaya sewa pesawat dengan market rates saat ini. Keempat, meningkatkan kontribusi pendapatan kargo melalui peningkatan utilisasi belly capacity dan digitalisasi operasional. Kelima, meningkatkan kontribusi pendapatan ancillary melalui product bundling, ekspansi produk yang ditawarkan, dan penerapan dynamic pricing strategy.

“Neraca keuangan Garuda perlu disehatkan dengan restrukturisasi operasional dan finansial secara masif. Restrukturisasi harus menjamin Garuda dapat menjadi perusahaan yang sehat pascarestrukturisasi dengan ekuitas yang positif,” kata Kartika.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com