Minyak Tembus US$ 84 karena Pencabutan Larangan Perjalanan AS

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia naik menjadi US$ 84 per barel pada Selasa (9/11/2021) naik untuk hari ketiga beruntun, karena pencabutan pembatasan perjalanan Amerika Serikat (AS) sejalan terkendalinya pandemi global. Hal ini mendorong prospek permintaan energi di tengah ketatnya pasokan. Sementara pengesahan Rancangan Undang Undang (RUU) infrastruktur Presiden AS Joe Biden dan ekspor Tiongkok yang lebih baik dari perkiraan menggambarkan pemulihan ekonomi dunia.

Minyak mentah Brent naik US$ 1,35, atau 1,6% jadi US$ 84,78 per barel, setelah naik 0,8% pada Senin (8/11/2021). Adapun minyak acuan AS WTI menguat US$ 2,22, atau 2,7%, menjadi US$ 84,15 per barel setelah bertambah 0,8% hari sebelumnya.

“Dengan dibukanya kembali perbatasan AS untuk wisatawan yang sudah divaksinasi, permintaan bahan bakar pesawat mendapat dorongan,” kata analis broker minyak PVM, Tamas Varga.

“Pengesahan RUU infrastruktur AS senilai US$ 1 triliun di Kongres juga diharapkan memberikan sentimen positif tambahan.”

Harga Brent telah naik lebih 60% tahun ini dan sempat mencapai US$ 86,70, tertinggi 3 tahun, pada 25 Oktober, didukung ketatnya pasokan oleh Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya, OPEC+, dan pulihnya permintaan.

Pada pertemuan pekan lalu, OPEC+ memutuskan tetap pada langkah pelonggaran penurunan produksi dan menolak permintaan AS meggenjot lebih banyak.

JPMorgan Chase mengatakan permintaan global minyak pada November sudah hampir kembali ke tingkat pra-pandemi 100 juta barel per hari (bph), menyusul kejatuhan tahun lalu.

Menteri Energi AS Jennifer Granholm Senin mengatakan Biden dapat mengambil langkah-langkah pada awal minggu ini untuk mengatasi kenaikan harga bensin.

Meskipun pasar global ketat, persediaan minyak mentah AS diperkirakan telah meningkat selama 3 minggu berturut-turut, membantu membatasi kenaikan harga lebih lanjut.

