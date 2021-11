Garuda Ditargetkan Cetak Pendapatan Dekati Rp 1 Triliun Akhir 2021

Rabu, 10 November 2021 | 11:17 WIB

Oleh : Muawwan Daelami / WBP

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian BUMN menargetkan PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) mampu mencetak pendapatan (revenue) pada Desember 2021 sebesar US$ 70 juta atau setara Rp 996,4 miliar dan menekan total biaya bulanan sebesar US$ 80 juta pada April 2022. Kuncinya, jika proses hukum berjalan dan negosiasi utang Garuda tercapai.

“Jadi, kami targetkan kalau proses hukum berjalan secara voting dan negosiasi bisa dicapai kesepakatan, kita bisa menekan total cost Garuda bulanan turun di US$ 80 juta. Sementara revenue Garuda di Desember ini mencapai sekitar US$ 70 juta,” ucap Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VI DPR, Selasa (9/11/2021).

Dengan demikian, Garuda diharapkan mulai kembali positif pada Mei-Juni 2022. Untuk itu, kesepakatan dengan kreditur untuk mengurangi jumlah utang (haircut) dan bunga secara signifikan menjadi penting agar sejalan target kenaikan revenue.

Tiko, panggilan akrab Kartika, menuturkan target revenue sebesar US$ 70 juta dipatok dengan asumsi pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tidak diperketat sehingga pendapatan secara bertahap akan pulih ke level US$ 120 juta pada akhir 2022 dan merangkak naik hingga level US$ 200 juta pada 2023 akhir. “Jadi, kami optimistis apabila pandemi berangsur membaik dan trafik penumpang baik domestik maupun internasional mulai membaik serta tourism mulai bangkit, akhir 2023 kita akan mencapai level revenue seperti pada awal 2020 sebesar US$ 200 juta per bulan,” jelas Tiko.

Selama proses negosiasi berjalan, Tiko bakal memotong cost structure perseroan sekitar US$ 100 juta dibandingkan cost structure saat ini agar Garuda muncul sebagai airline yang positif pada 2023. “Kita harapkan, hal ini menjadi kunci keberhasilan dari restrukturisasi. Tapi, kami tekankan manajemen fokus pada masalah operasional dan negosiasi. Peran kami sebagai pemegang saham dan peran kreditur sangat besar karena kondisi Garuda sudah mencapai teritori technical bankrupt,” ujarnya.

Tiko menyebut bahwa kinerja perseroan per September 2021 relatif membaik tercermin dari EBITDA dan net income yang tahun lalu rugi net loss sebesar US$ 2,5 miliar dan EBITDA negatif US$ 1,4 milir, memasuki kuartal III 2021 net income perseroan loss-nya menurun menjadi US$ 1,3 miliar dan EBITDA negatif menyusut menjadi US$ 800 juta. Perolehan itu relatif menurun signifikan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

“Jadi, pada tahun ini kerugian dan EBITDA negatif Garuda tidak separah tahun lalu. Ditambah, frekuensi juga meningkat. Kalau dilihat frekuensi month to date dan year to date sudah meningkat tajam dari sisi penumpang yang diharapkan membaik,” imbuhnya.

Begitu pula dengan utilisasi pesawat seperti CRJ dan 737 yang mulai membaik. Harapannya, dengan pergerakan penumpang yang membaik dalam 1-2 bulan terakhir, aktivitas frekuensi penerbangan dan penumpang serta utilisasi pesawat pelan-pelan bisa membaik dan mencapai pendapatan stabil di atas US$ 70 sampai 80 juta.

