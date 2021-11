Teken MoU, MRAT Berdayakan UMKM Perempuan Trenggalek

Rabu, 10 November 2021 | 18:16 WIB

Trenggalek, Beritasatu.com - Perusahaan produk kecantikan PT Mustika Ratu Tbk (MRAT) memberikan dukungannya kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) perempuan di Trenggalek.

MRAT dengan semangat Hari Pahlawan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Trenggalek dan Yayasan Perempuan Hebat Inspirasi Nusantara (Uprintis) dalam meningkatkan sumber daya, keterampilan dan pengetahuan kaum perempuan sebagai pahlawan ekonomi di Kabupaten Trenggalek.

Kerja sama ini ditandatangani oleh Presiden Direktur MRAT Bingar Egidius Situmorang, Bupati Kabupaten Trenggalek Mochamad Nur Arifin, dan Ketua Uprintis Novita Hardini di Pendopo Kabupaten Trenggalek, Selasa (9/11/2021). Turut hadir dalam kegiatan ini Puteri Indonesia Jawa Timur 2022 Adinda Cresheilla.

Berdasarkan Data Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar di Indonesia tahun 2014-2018, dari total usaha yang berjumlah 64 juta unit usaha, 99,99 persen usaha di Indonesia adalah UMKM, di mana berdasarkan survei dari Bank Dunia pada 2016 bahwa lebih dari 50 persen usaha kecil dimiliki oleh perempuan.

“Kerja sama Mustika Ratu dan Pemerintah Trenggalek bertujuan mengembangkan potensi market baru untuk Mustika Ratu serta meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Trenggalek melalui pemberdayaan dan pengembangan UMKM yang ada di Kabupaten Trenggalek," ungkap Egidius, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis yang diterima, Rabu (10/11/2021).

Menurutnya, peranan UMKM sangat besar sumbangsihnya bagi pembangunan ekonomi Indonesia. MRAT sendiri awalnya merupakan usaha UMKM yang dijalankan oleh Mooryati Soedibyo dari garasi rumahnya dengan dibantu 2 orang karyawan.

"Kami menyadari itu dan bertekad untuk lebih banyak berkolaborasi dengan UMKM lewat pemerintah daerah. Karena tidak mungkin kami langsung satu per satu. Seperti di Trenggalek bagus, UMKM-UMKM dikoordinir dengan baik," ujar Egidius.

Dalam kolaborasi ini, MRAT menjadikan Kabupaten Trenggalek sebagai lokasi pilot project untuk Booth Jejamu by Mustika yang berlokasi di Pusat Perbelanjaan Bukit Jaas Permaim Nantinya, barista untuk Jejamu by Mustika Ratu terseleksi dari The Next Woman Preneur program yang diselenggarakan Yayasan Uprintis.

"Selain itu ada juga acara Festival Cantik Sehat, dimana para peserta memperoleh pendidikan kelas kecantikan (beauty class) secara gratis, Jejamu reseller, franchise SPA, dan keanggotaan M-Club, sebagai reseller produk Mustika Ratu," ujar Head of Business Development MRAT Astrid Warganegara.

Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin mengapresiasi dukungan MRAT lewat pilot project Jejamu by Mustika Ratu dan program pemberdayaan ekonomi lainnya yang dapat mengembangkan ekonomi masyarakat Trenggalek, khususnya kaum perempuan.

“Kami berharap dengan kehadiran Mustika Ratu di Trenggalek dapat memberikan manfaat dan peningkatan ekonomi melalui perempuan UMKM. Karena perempuan merupakan investasi ekonomi keluarga yang memberikan manfaat multiple efek untuk perkembangan ekonomi daerah dan ekonomi nasional. Sesuai dengan slogan kabupaten yaitu Trenggalek Meroket untuk semua sektor,” ujarnya.

Adapun kerja sama dengan MRAT untuk pemberdayaan UMKM perempuan di Trenggalek ini melibatkan berbagai UMKM binaan Uprintis.

Novita menjelaskan, dengan memfokuskan terhadap pemberdayaan perempuan, maka akan membuka lapangan pekerjaan baru untuk perempuan Trenggalek.

“Dengan semangat Hari Pahlawan, kita berharap perempuan perempuan Trenggalek dapat menjadi pahlawan ekonomi dalam keluarga. Untuk menjadi pahlawan, kita dapat lakukan dengan pikiran dan kerja keras, seperti yang dilakukan oleh perempuan perempuan Trenggalek yang gigih dalam kegiatan UMKM," ujar Novita.

"Untuk itu dengan kolaborasi kerjasama dengan Mustika Ratu, kita berharap masyarakat Trenggalek, khususnya perempuan UMKM dapat memanfaatkan peluang untuk kesuksesan ekonomi keluarga, ekonomi daerah dan ekonomi nasional,” tutupnya.

