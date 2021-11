Unilever Indonesia Dorong Milenial Bawa Perubahan bagi Masyarakat

Kamis, 11 November 2021 | 05:32 WIB

Dalam rangkaian program mentoring Every U Does Good Heroes serial The Journey, Unilever Indonesia menghadirkan Helga Angelina, seorang sociopreneur yang aktif menyuarakan tentang gaya hidup sehat dan ramah lingkungan untuk berbagi ilmu mengenai Strategic Thinking and Sustainable Business kepada para 100 peserta terpilih. (Foto: istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Dalam rangkaian program mentoring Every U Does Good Heroes serial The Journey, Unilever Indonesia menghadirkan Helga Angelina, seorang sociopreneur yang aktif menyuarakan tentang gaya hidup sehat dan ramah lingkungan untuk berbagi ilmu mengenai Strategic Thinking and Sustainable Business kepada para 100 peserta terpilih.

Tidak hanya mendorong anak-anak muda untuk membawa perubahan di bidang kesehatan dan kesejahteraan, sesi mentoring ini turut menekankan pentingnya memiliki kemampuan berpikir secara strategis untuk menghasilkan gerakan yang berkelanjutan.

Kristy Nelwan, Head of Communication PT Unilever Indonesia, Tbk menyampaikan, di momen hari Pahlawan ini, pihaknya sangat bangga dan terinspirasi oleh banyaknya future heroes, anak-anak muda di program Every U Does Good Heroes yang peduli terhadap isu kesehatan dan ingin menjadi bagian dari solusi untuk permasalahan yang ada.

"Memiliki pemikiran yang strategis dalam mengembangkan ide menjadi modal utama bagi para peserta untuk merealisasikan gerakannya. Oleh karena itu, sesi yang dibawakan oleh Helga Angelina hari ini diharapkan dapat membantu para peserta untuk mempertajam gagasan yang sedang mereka rencanakan,” ujar Kristy, Kamis (10/11/2021).

Berangkat dari purpose untuk mendemokratisasi nutrisi nabati di Indonesia, Helga Angelina sebagai seorang sociopreneur telah lama berkecimpung dalam berbagai gerakan atau bisnis kuliner yang berfokus pada nutrisi nabati.

“Dalam penyelesaian sebuah masalah, misalnya dalam hal ini yang berkaitan dengan isu nutrisi dan kesehatan, perlu adanya perubahan yang dilakukan dalam skala besar, dalam waktu yang cepat, dan tepat sasaran. Oleh karena itu, diperlukan cara berpikir strategis dalam membuat perencanaan yang tidak hanya bertahan untuk jangka pendek namun harus berkelanjutan,” ujar Helga.

Melalui sesi mentoring kali ini, Helga membagikan beberapa poin penting yang dapat mendukung kemampuan berpikir secara strategis dalam mewujudkan gerakan atau bisnis yang berkelanjutan, seperti kemampuan menurunkan ide ke dalam Business Model Canvas yang tepat, menguasai hal fundamental dalam bisnis (Purpose, people, strategy, execution, dan cash), hingga menciptakan support system serta tim yang tepat. Ia juga membagikan beberapa framework yang dapat memudahkan peserta dalam mengimplementasikan gerakannya, mulai dari tahap ideation, strategic planning, hingga eksekusi.

Kegiatan mentoring Every U Does Good Heroes akan berlangsung hingga akhir bulan November 2021. Setelah selesai mengikuti sesi mentoring selama lima minggu, 10 Every U Does Good Heroes akan diumumkan pada tanggal 5 Desember 2021 dan berhak mendapatkan micro grant sebesar Rp 30 Juta untuk merealisasikan gerakannya serta program coaching 1 on 1 dari lima mentor program ini.

