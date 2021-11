Bursa Eropa Menguat di Tengah Lonjakan Inflasi, Marks & Spencer Naik 16%

Kamis, 11 November 2021 | 06:04 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

London, Beritasatu.com— Bursa Eropa ditutup menguat pada Rabu (10/11/2021) karena pelaku pasar mencerna banyak pendapatan perusahaan dan pengumuman inflasi Amerika Serikat (AS) yang lebih tinggi dari perkiraan.

Pan-European Stoxx 600 ditutup naik 0,2%, dengan saham media menguat 1,3% memimpin kenaikan. Sementara saham teknologi merosot 1,3%.

Investor menilai rilis indeks harga konsumen (IHK) atau inflasi AS terbaru pada Rabu. Inflasi AS naik sebesar 6,2% di bulan Oktober (year on year/yoy), paling tajam dalam 30 tahun.

Inflasi inti, tidak termasuk makanan dan energi dan merupakan ukuran bank sentral Federal Reserve (The Fed), naik 0,6% (bulan ke bulan) dan 4,6% per tahun, juga sedikit melebihi ekspektasi ekonom.

"Ini menyiratkan risiko penurunan Fed lebih cepat, terutama jika ekspektasi inflasi jangka panjang naik ke tingkat yang tidak diinginkan dan pertumbuhan upah terus meningkat," kata ahli strategi makro dan investasi di HSBC Asset Management Hussain Mehdi.

Sementara indeks harga produsen (producer price index/PPI) Oktober AS yang dirilis Selasa sesuai harapan, yakni naik 0,6% bulan ke bulan. Harga grosir melonjak 8,6% pada Oktober dari tahun lalu, rekor tahunan tertinggi dalam hampir 11 tahun.

BACA JUGA Bursa Asia Mixed Sambut Data Inflasi Tiongkok

Adapun bursa AS melemah pada Rabu setelah pengumuman data inflasi.

Di Asia, bursa saham jatuh juga karena kekhawatiran inflasi. Indeks harga konsumen Tiongkok Oktober naik 1,5% dari tahun lalu, terhadap ekspektasi jajak pendapat Reuters 1,4%. Harga produsen naik lebih dari yang diharapkan.

Kembali di Eropa, inflasi indeks harga konsumen (CPI) Jerman Oktober mencapai 4,5% (yoy).

Fokus pada penghasilan perusahaan

Bursa Eropa diwarnai laporan pendapatan sejumlah perusahaandari Credit Agricole, Engie, Alstom, EDF, Allianz, Continental, Dialog, E.On, Infineon, Siemens Energy, ABN Amro, Thomas Cook dan Marks & Spencer, di antara yang lain.

Saham Marks & Spencer melonjak 16,5% setelah peritel Inggris itu membukukan pendapatan kuartal ketiga yang kuat.

Saham ITV melonjak 15,1% setelah perusahaan media Inggris itu memperkirakan rekor penjualan iklan pada 2021.

Di bagian bawah indeks blue chip Eropa, biro iklan Inggris S4 Capital turun 10,3%. Saham Adidas melemah 3,7% setelah raksasa pakaian olahraga Jerman itu memangkas perkiraan kinerja karena hambatan rantai pasokan.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC