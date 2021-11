Harga Minyak Turun Setelah Stok AS Bertambah

Kamis, 11 November 2021 | 06:44 WIB

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia melemah setelah stok minyak mentah AS naik moderat, 1 hari setelah laporan industri menunjukkan persediaan lebih ketat.

Minyak mentah berjangka Brent berada di US$ 84,09 per barel, melemah 69 sen. Adapun minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS ambles US$ 1,24, atau 1,5%, menjadi US$ 82,91 per barel.

Persediaan minyak mentah AS naik 1 juta barel, jauh dari perkiraan peningkatan 2,1 juta. Namun di atas data The American Petroleum Institute (API) Selasa (9/11/2021) yang menunjukkan penurunan stok.

Pasar minyak menunjukkan penguatan dalam beberapa hari terakhir, didukung meningkatnya data ekonomi dan keputusan OPEC mempertahankan laju pasokan di pasar.

"Setelah naik selama beberapa hari terakhir, harga minyak berada dalam posisi wait and see," kata analis UBS, Giovanni Staunovo.

Faktor lain yang membuat pasar tetap ketat, CEO raksasa perdagangan Vitol Group, Russell Hardy, pada Selasa mengatakan bahwa permintaan minyak telah kembali ke tingkat sebelum pandemi. Dia memprediksi permintaan pada kuartal pertama 2022 dapat melebihi level 2019. "Kemungkinan lonjakan harga hingga US$ 100 per barel jelas ada," kata Hardy kepada Reuters Commodities Summit.

Adapun kenaikan harga minyak Selasa didorong pandangan jangka pendek International Energy Agency (EIA), yang memproyeksikan harga bensin akan jatuh selama beberapa bulan ke depan. Itu adalah faktor kunci yang diperhatikan oleh Presiden AS Joe Biden untuk menentukan apakah akan melepaskan minyak dari Cadangan Minyak Strategis (the Strategic Petroleum Reserve) di tengah kekhawatiran kenaikan harga-baru ini.

