Harga Emas Melemah Tipis karena Penguatan Dolar

Kamis, 11 November 2021 | 06:53 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas melemah pada Rabu (10/11/2021) karena penguatan dolar.

Harga emas di pasar spot turun 0,4% menjadi US$ 1.824,90 per ons setelah mencatat rekor tertinggi sejak 3 September di hari sebelumnya. Adapun emas berjangka AS ambles 0,1% menjadi US$ 1.828,40.

BACA JUGA Harga Emas Menguat karena Pelemahan Dolar, Pasar Tunggu Data Inflasi AS

Faktor yang membebani emas batangan adalah penguatan dolar sehingga meningkatkan biaya bagi pembeli emas yang memegang mata uang lain.

Pembuat kebijakan bank sentral AS, the Fed menyarankan kenaikan suku bunga belum terjadi awal pekan ini, meskipun dua pejabat bank sentral yang paling dovish mengatakan pada Selasa (9/11/2021) bahwa mereka mengharapkan mendapatkan kejelasan lebih lanjut tentang prospek ekonomi pada musim panas mendatang.

BACA JUGA Harga Minyak Turun Setelah Stok AS Bertambah

Emas cenderung mendapat manfaat dari suku bunga rendah karena mengurangi biaya peluang logam yang tidak menghasilkan.

Di tempat lain, harga perak di pasar spot mencapai US$ 24,28 per ons, platinum turun 0,7% menjadi US$ 1.052,00, sementara paladium naik 0,5% menjadi US$ 2.031,89.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC