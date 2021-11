IHSG Akan Bergerak di Rentang 6.650-6.750, Simak Saham Pilihannya

Kamis, 11 November 2021 | 08:01 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada hari ini diperkirakan akan bergerak di level 6.650-6/750 menyusul sentimen negatif global.

"Untuk hari ini, pergerakan indeks acuan diperkirakan akan bergerak pada rentang 6.650-6.750," kata NH Korindo Sekuritas Indonesia dalam risetnya Rabu (10/11/2021).

Dia mengatakan rilis data indeks harga konsumen (IHK) Amerika Serikat (AS) menunujukkan tingkat sebesar 0,9% pada Oktober atau 6,2% secara yoy. Kenaikan inflasi yang cukup pesat kembali menimbulkan ekspektasi bahwa the Federal Reserve (the Fed) akan mempercepat kenaikan suku bunga pada 2022.

NH Korindo Sekuritas Indonesia memproyeksi IHSG pada perdagangan hari ini berkisar area 6.650-6.750.

Bursa saham AS Wall Street melemah pada Rabu (10/11/2021) setelah pengumuman inflasi atau indeks harga konsumen (consumer price index/CPI) Oktober menunjukkan lompatan tahunan terbesar dalam lebih 30 tahun, memicu kenaikan imbal hasil obligasi. Dow Jones Industrial Average turun 240,04 poin, atau sekitar 0,7%, menjadi 36.079,94. S&P 500 melemah 0,8% jadi 4.646,71. Nasdaq Composite yang berbasis teknologi turun hampir 1,7% menjadi 15.622,71.

IHSG Rabu (10/11/2021) ditutup menurun 13,22 poin atau 0,19% ke level 6.683,14. Indeks sempat menyentuh level tertingginya di 6.683,14 sedangkan terendah di level 6.651,79. Sebanyak 229 saham harganya naik, 273 saham turun dan 170 saham stagnan.

Untuk saham pilihan hari ini:

1. PT Indomobil Multi Jasa Tbk. (IMJS)

Buy target 610.

2. PT Indosat Ooredeoo Tbk (ISAT).

Buy target 7.500.

3. PT Tower Bersama Tbk (TBIG)

Buy target 3.000.

4. PT AKR Corporindo Tbk (AKRA).

Buy target 4.550.

5. PT Bukalapak.com Tbk (BUKA)

Buy target 900.

