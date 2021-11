Kenaikan Harga Dorong Laba Timah Capai Rp 612 Miliar

Kamis, 11 November 2021 | 10:00 WIB

Oleh : Lona Olavia / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Pulihnya ekonomi yang ditandai peningkatan konsumsi tin-related products antara lain produk elektronik membuat permintaan atas komoditas timah melesat. Hal ini memberikan optimisme terhadap pencapaian kinerja keuangan PT Timah Tbk (TINS).

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Timah Tbk Wibisono menyebutkan, hingga kuartal III 2021, perseroan mencatatkan laba bersih Rp 612 miliar atau melonjak dari posisi yang sama tahun sebelumnya merugi Rp 255 miliar. "Kenaikan laba terutama didorong melonjaknya harga timah," kata dia dalam keterangan tertulisnya Kamis (11/11/2021).

Adapun, penjualan logam timah per September 2021 mengalami penurunan 58% mencapai 19.059 metrik ton dari periode yang sama tahun sebelumnya 45.548 metrik ton.

Sementara, harga jual rerata logam timah pada September 2021 sebesar US$ 30.158 per metrik ton atau naik secara signifikan sekitar 79% dari periode yang sama tahun sebelumnya US$ 16.832 per metrik ton. Sedangkan, harga rerata logam timah LME sebesar US$ 30.550, dengan level tertinggi pada US$ 37.600 dan di level terendah pada US$ 20.965.

Perseroan juga mencatat peningkatan profitabilitas signifikan dengan capaian EBITDA sebesar Rp 1,81 triliun atau naik 108% dari Rp 870 miliar. Sementara EBITDA margin naik sebesar 18,7% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu sebesar 7,3%. Lalu gross profit margin sebesar 20,6%, naik dari 6,0%, net profit margin sebesar 6,3%, dari minus 2,1%. Sementara debt to equity ratio sebesar 90,2% dari 141,9%, sedangkan arus kas operasional menjadi Rp 3,08 triliun dari sebelumnya Rp 3,67 triliun.

BACA JUGA PT Timah Jajaki Mitra untuk Pengolahan Rare Earth

Lebih lanjut, Wibisono mengatakan, pihaknya akan menggenjot produksi biji timah seiring pemulihan ekonomi dunia. Produksi bijih timah per September 2021 mencapai 17.929 ton atau turun 48% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya 34.614 ton. Di mana, sebesar 44% berasal dari penambangan darat dan 56% berasal dari penambangan laut. Berbanding lurus dengan produksi bijih timah, produksi logam timah mencapai 19.120 metrik ton atau turun 49% dari 37.588 metrik ton. Penurunan produksi bijih timah ini masih terkait dengan adanya pandemi Covid-19 dan dinamika penambangan bijih timah di darat.

Sampai September 2021 Asia masih menjadi destinasi utama ekspor timah TINS dengan kontribusi 53%, disusul Eropa 31% dan Amerika 11%. Adapun lima besar negara destinasi ekspor timah TINS secara berurutan adalah Korea Selatan 18%, Belanda 17%, Jepang 16%, Amerika Serikat 11% dan Italia 6%.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily