Bahlil: Indonesia Raih Investasi Rp 643 Triliun dari UEA, Ini Bukan Angka Kaleng Kerupuk

Kamis, 11 November 2021 | 12:11 WIB

Oleh : Triyan Pangastuti / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Indonesia berhasil mendapatkan komitmen investasi senilai US$ 44,6 miliar, atau setara Rp 642,2 triliun dari Uni Emirat Arab (UEA). Komitmen ini diraih dari hasil kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke UEA pekan lalu.

Menteri Investasi/Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) Bahlil Lahadalia menyampaikan, Pemerintah RI telah melakukan take and give dengan UEA terkait total investasi sebesar US$ 44,6 miliar tersebut. "Ini bukan angka kaleng kerupuk ini. Memang dari angka ini ada sebagian yang akan di-handle oleh INA, kurang lebih USD 18 miliar," ujar Menteri Bahlil dalam sesi teleconference, Kamis (11/11/2021).

Secara terinci, total investasi US$ 44,6 miliar akan terbagi di beberapa sektor yakni infrastruktur, pertanian, alat kesehatan, data center, sektor hilirisasi pertambangan, hingga energi baru terbarukan (EBT). "Bahkan di dalam US$ 44,6 miliar ini ada satu kesepakatan yang dibangun dalam air products yang nilainya itu kurang lebih US$ 13-15 miliar. Itu untuk melakukan hilirisasi terhadap batu bara low calorie," terangnya.

Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, kata Bahlil salah satu visi yang ingin dicapai yakni mewujudkan transformasi ekonomi yang kemudian diterjemahkan dalam kebijakan Kementerian Investasi, dengan mendorong industrialisasi yang menciptakan nilai tambah.

Apalagi komitmen investasi UEA juga termasuk proyek hilirisasi batu bara berubah gasifikasi batu bara kalori rendah menjadi Dimethyl Ether (DME) yang akan menggantikan LPG. Berdasarkan catatan, Indonesia masih mengimpor sekitar 5,5 juta hingga 6 juta dan cadangan devisa Indonesia keluar hingga Rp 55 hingga 70 triliun karena lebih sering impor.

“Agar batu bara enggak terlalu banyak kirim kirim terus. Maka air product lakukan investasi dengan beberapa perusahaan-perusahaan BUMN, dan swasta nasional untuk melakukan hilirisasi bagaimana dapatkan pengganti LPG dari batu bara DME ini akan dilakukan. Maka kita perlahan kurang impor LPG kita digantikan DME dan dengan yang lebih murah itu, substitusi impor, kedaulatan energi perlahan-lahan kita dorong, kemudian neraca dagang kita jaga dan sudah barang tentu, ini akan banyak ciptakan lapangan pekerjaan dan nilai tambah,” tegasnya.

Sumber: Investor Daily