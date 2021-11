PP Presisi Siapkan Rp 500 Miliar untuk Capex 2022

Kamis, 11 November 2021 | 14:39 WIB

Oleh : Muhammad Ghafur Fadillah / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - PT PP Presisi Tbk (PPRE) siapkan belanja modal (capital expenditure/capex) hingga Rp 500 miliar pada tahun depan, sejalan dengan fokus perseroan pada bisnis jasa pertambangan. Selain itu, hingga Oktober 2021, total kontrak baru yang diraih mencapai Rp 4,8 triliun.

Direktur Utama PP Presisi Rully Noviandar menjelaskan, capex itu nantinya akan bersumber dari pinjaman perbankan dan juga dari corporate bond yang rencananya akan diterbitkan pada semester pertama pada tahun 2022. Jumlah dana yang diincar berkisar Rp 500 miliar hingga Rp 1 triliun.

“Capex itu sebagian besar digunakan untuk penambahan alat berat untuk sektor jasa pertambangan, sejalan dengan rencana kami pada tahun depan untuk lebih fokus pada jasa pertambangan terutama pada tambang nikel,” jelasnya dalam paparan publik virtual, Kamis (11/11/2021).

Pasalnya, Rully menilai, permintaan nikel pada masa yang akan datang akan terus meningkat, hal ini ditandai dengan naiknya harga nikel dan juga pembangunan smelter untuk memenuhi permintaan akan bahan baku baterai. Selain itu, kontribusi margin dan cash flow yang dihasilkan dari jasa tambang, lebih baik ketimbang pada proyek infrastruktur. Karena, pada jasa pertambangan umumnya pembayaran akan jauh lebih cepat.

“Memang, pada awal proyek membutuhkan capex yang besar dan jadi sebab kami meningkatkan capex pada sektor tambang. Kami sangat yakin dan optimistis bahwa kami bisa akan berjalan baik ke depanya,” ujarnya.

Saat ini, lanjut Rully, kinerja lini bisnis jasa pertambangan PP Presisi memberikan hasil yang cukup menggembirakan dalam waktu relatif singkat, termasuk mendapat kepercayaan dari salah satu tambang nikel terbesar di Indonesia. Hal itu, mendorong perseroan semakin fokus mengembangkan jasa pertambangan sebagai sumber recurring income.

Bahkan, perseroan menargetkan jasa pertambangan akan memberikan kontribusi sebesar 50%, terbesar di antara lini bisnis lainnya pada tahun 2025 mendatang. Untuk mencapai target tersebut, perseroan telah menyusun winning target 2022 melalui strategi optimalisasi alat berat, peningkatan kapasitas keuangan, peningkatan kapabilitas SDM, penerapan centralize SCM. Kemudian, dukungan IT & equipment technology dan juga peningkatan tata kelola perusahaan.

“Sehingga jasa pertambangan yang terintegrasi dapat segera terwujud dan memberikan better profit, stakeholder value added dan better cashflow,” kata dia.

Raihan Kontrak Baru

Pada kesempatan yang sama, Direktur Keuangan PP Presisi Benny Pidakso mengatakan, perolehan kontrak baru per Oktober telah mencapai Rp 4,8 triliun, jumlah itu meningkat sebesar 129% dibanding periode yang sama tahun lalu Rp2,1 triliun. Pun, berhasil melampaui target kontrak baru 2021 hingga 133% dengan komposisi 49% merupakan kontrak jasa pertambangan dan sisanya 51% dari jasa konstruksi.

“Dengan demikian, kami optimis total kontrak baru pada akhir tahun 2021, diprognosakan mencapai Rp 5,3 triliun. Sedangkan revenue & EBITDA diprognosakan masing-masing mencapai sebesar Rp 3,1 triliun dan Rp 940 miliar,” tuturnya.

Secara rinci, dari sektor konstruksi perolehan kontrak baru didapat dari proyek Cinere-Jagorawi Toll Road sebesar Rp 1,1 triliun, Batuta chemical industry fase dua senilai Rp 533 miliar, railway Makassar-Pare-Pare sebesar Rp 92 miliar, nickel mining services Morowali senilai Rp 447 miliar, hauling road upgrading dan hauling services Weda Bay nikel senilai Rp 670 miliar.

Lalu, Mempawah ready mix supply Rp 99,3 miliar, proyek pembangunan hauling jalan tambang batu bara Rp 1,2 triliun dan kontrak baru lainya sebesar Rp 56,25 miliar dari structure work di Kejaksaan Agung RI, LIPI Bandung, dan MRT serta konstruksi yang dijalankan oleh anak usaha yakni PT LMA antara lain Bendungan Kuwil.

Dengan demikian, sebanyak 49% berasal dari mining services, civil work sebesar 43,82% dan sisanya berasal dari production plant 4,54%, rental alat berat 1,49% dan structure work 1,15%. Dari pemberi kerja yakni grup 11,1% dan non-grup 88,9%.

Sumber: Investor Daily