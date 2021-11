Diam-diam, Elon Musk Lepas Saham Tesla Sekitar US$ 5 M

Kamis, 11 November 2021 | 15:43 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

New York, Beritasatu.com - CEO Tesla Elon Musk menjual sahamnya sekitar US$ 5 miliar. Demikian menurut keterbukaan informasi bursa AS yang diajukan pada Rabu malam atau Kamis di Asia (11/11/2021).

Perwalian Musk menjual 3,5 juta saham senilai lebih dari US$ 3,88 miliar dalam perdagangan Selasa hingga Rabu. Transaksi tersebut ditandai 10b5, yang berarti transaksi tidak terjadwal.

Data keterbukaan informasi juga menunjukkan, secara terpisah, Musk menjual saham Tesla lewat rencana penjualan yang dibuat sejak 14 September lalu. Saham yang dijual dalam skema ini sebanyak 930.000 lembar senilai US$ 1,1 miliar.

Harga saham Tesla naik 4,34% ke US$ 1.067,95 per lembar pada penutupan perdagangan Rabu (10/11/2021).

BACA JUGA Elon Musk Pertimbangkan Jual Saham untuk Bayar Pajak

Sebelumnya, Musk pernah mengatakan berencana menjual saham supaya bisa menunaikan kewajiban pajak. Para miliarder bisa menghindari bayar pajak karena pendapatan mereka bukan berasal dari upah konvensional. Kekayaan yang begitu besar biasanya didapatkan dari kepemilikan saham dan properti, di mana keduanya tidak dikenakan pajak hingga dijual.

Pada Sabtu (6/11/2021) bertanya kepada 62,5 juta pengikutnya di Twitter soal rencana penjualan 10% sahamnya sebagai upaya untuk membayar pajak.

"Belakangan ini banyak diperbincangkan mengenai laba yang belum terealisasi (unrealized gains) sebagai cara menghindari pajak, jadi saya berencana menjual 10% saham. Apakah Anda mendukung ini?," kata Musk dalam Twitter-nya. Pengikut bisa memberi jawaban "ya" atau "tidak" dalam bentuk polling. Mayoritas mendukung rencana Musk menjual saham.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC.com